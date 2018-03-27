Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

Державна служба геології та надр 21 лютого видала ТОВ «Петро-Консалтінг» спеціальний дозвіл на видобування літієвих руд на Шевченківському родовищі літію, що розташоване у Великоновосілківському районі Донецької області.

Фірма отримала спецдозвіл на 20 років. Станом на 01.01.2018 Шевченківське родовище не розроблялось.

Відзначимо, що 2 березня Кіровоградська облрада погодила ТОВ «Петро-Консалтінг» надання спецдозволу на видобування літієвих руд ділянки Добра, розташованої на території Добровеличківського району.

Засновниками ТОВ «Петро-Консалтінг» значаться Олег Большаков зі Львова та Микола Єсипенко з Києва. Керівником фірми є Ігор Коломієць.

У держреєстрі Мін’юсту у ТОВ «Петро-Консалтінг» зазначено номер телефону +380502163956.

Цей же номер вказаний у ТОВ «Чарівний маєток». Засновником цієї фірми є Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка – радника міністра енергетики Ігоря Насалика.

Володимир Ігнащенко курував роботу конкурсної комісії з відбору інвестора по видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Донецькій та Харківській областях.

Володимир Ігнащенко прописаний у Києві в сусідній квартирі з нардепом Ігорем Кононенком на вул. Рейтарській у Києві. У 2016 році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту «Жуляни».

Нардеп Вікторія Войціцька раніше відмітила спільність інтересів Ігнащенка і Кононенка по переподілу ринку видобутку газу. За її словами, Ігнащенко виступає за те, що державна компанія «Укргазвидобування» має віддати свої найперспективніші родовища в Договір про розподіл продукції. У свою чергу «саме пан Кононенко вже більше року намагається провести через парламент законопроект про Договір про розподіл продукції», вказує Войціцька.

Зауважимо, що Міненерго у цьому році вже двічі намагалося винести на розгляд в урядовому комітеті проект рішення про передачу нідерландській компанії «Yuzgas B.V.» 90% прав та обов’язків в ТОВ «Надра Юзівська» – оператора-інвестора угоди про видобуток сланцевого газу на Юзівській площі. При цьому, за даними нардепа, поданий на розгляд урядовців протокол допуску «Yuzgas B.V.» на Юзівську площу виявився підробкою.

Володимир Ігнащенко є помічником народного депутата від БПП Анатолія Матвієнка, який є рідним дядьком народного депутата з БПП, екс-голови ДУСі Сергія Березенка. За словами екс-нардепа Миколи Томенка, саме Кононенко та Березенко нині здійснюють неофіційне керівництво президентською фракцією в Раді.

Матвієнко, Насалик та ряд інших осіб увійшли до складу конкурсної комісії, яка наприкінці 2016 року визнала «Yuzgas B.V.» переможцем відбору для участі в СПР з видобутку газу на Юзівській площі.

Ще однією ланкою, що пов’язує осіб, що мають намір видобувати літій та сланцевий газ в Україні, є юрист Юлія Артюшенко. Раніше вона працювала в Мінекології. За даними її декларацій, вона також працювала у ТОВ «Надра Юзівська», а у 2017 році одночасно за сумісництвом також у ТОВ «Петро-Консалтінг».

Тарас Ігнащенко є співзасновником ТОВ «Київбіоенерго» разом з Артемом Коваленком та Ігорем Гладковським. Ігор Гладковський – це син Олега Гладковського, першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, бізнес-партнера Петра Порошенка. На Ігоря Гладковського нині зареєстрована автомобільна корпорація «Богдан», якою раніше володів батько, а у 2000-х роках – Петро Порошенко.

Телефон, який є спільним для «Петро-Консалтінгу» і «Чарівного маєтку, також вказаний у ТОВ «Надрагазнефть-Консалтинг», ТОВ «Фрі-Енерджи Генічеськ».

Засновником ТОВ «Фрі-Енерджи Генічеськ» є кіпрська компанія «Келдіма Лімітед», бенефіціарним власником якої є Василь Хмельницький, екс-нардеп, мажоритарний акціонер девелоперської компанії UDP, перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (з 2014). Керівником фірми є Ігор Коломієць. Компанія «Келдіма Лімітед» (Keldima Limited) була зареєстрована 29 грудня 2017 року.

ТОВ «Надрагазнефть-Консалтинг» було засноване у 2012 році і через рік ліквідоване. Його засновниками були Олег Большаков та Микола Єсипенко, а директором – Ігор Коломієць.

Раніше директор інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка Володимир Михайлов розповів «Економічній правді», що ресурси оксиду літію в Україні сягають 500 тис тонн. Найбільшими споживачами літію є скляна та керамічна галузі – близько 31%. Виробництво акумуляторних батарей споживає 23% літію. В Україні є три найбільші ділянки літієвих руд: Полохівська, Шевченківська і Станкуватська.

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