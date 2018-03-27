НОВИНИ

27.03.2018

«Зоря»-«Машпроект» отримала 143 мільйони «Укртрансгазу» на ремонт своїх двигунів

«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч

Волинське АМКУ не захистило в суді рішення про бан двох фірм Зази Берадзе

«Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

Кожна сьома «забанена» АМКУ фірма продовжує тендерити

Вовк за 10 днів передумав і побачив підстави подарувати Ахметову ще рік на повернення 757 мільйонів

Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ

26.03.2018

Насалик за бюджетні гроші зробить аварійну сигналізацію на рідній ТЕЦ у Калуші, яку скоро приватизують

Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової

На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

Фіскали дають 22 мільйони євро на «Краковець» і «Шегині» полякам із тестем Насірова на субпідряді

Матір чиновниці з «антирейдерської» комісії Мін’юсту оформила квартиру на Печерську та BMW X3

Колишня фірма помічника Кацуби виграла 196 мільйонів «Укргазвидобування» на сейсморозвідку

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

27 Березня 2018

Державна служба геології та надр 21 лютого видала ТОВ «Петро-Консалтінг» спеціальний дозвіл на видобування літієвих руд на Шевченківському родовищі літію, що розташоване у Великоновосілківському районі Донецької області.

Фірма отримала спецдозвіл на 20 років. Станом на 01.01.2018 Шевченківське родовище не розроблялось.

Відзначимо, що 2 березня Кіровоградська облрада погодила ТОВ «Петро-Консалтінг» надання спецдозволу на видобування літієвих руд ділянки Добра, розташованої на території Добровеличківського району.

Засновниками ТОВ «Петро-Консалтінг» значаться Олег Большаков зі Львова та Микола Єсипенко з Києва. Керівником фірми є Ігор Коломієць.

У держреєстрі Мін’юсту у ТОВ «Петро-Консалтінг» зазначено номер телефону +380502163956.

Цей же номер вказаний у ТОВ «Чарівний маєток». Засновником цієї фірми є Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка – радника міністра енергетики Ігоря Насалика.

Володимир Ігнащенко курував роботу конкурсної комісії з відбору інвестора по видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Донецькій та Харківській областях.

Ігнащенко ліворуч і Кононенко по центру фото.

Володимир Ігнащенко прописаний у Києві в сусідній квартирі з нардепом Ігорем Кононенком на вул. Рейтарській у Києві. У 2016 році журналісти зафіксували Ігнащенка серед тих, хто зустрічав Кононенка в аеропорту «Жуляни».

Нардеп Вікторія Войціцька раніше відмітила спільність інтересів Ігнащенка і Кононенка по переподілу ринку видобутку газу. За її словами, Ігнащенко виступає за те, що державна компанія «Укргазвидобування» має віддати свої найперспективніші родовища в Договір про розподіл продукції. У свою чергу «саме пан Кононенко вже більше року намагається провести через парламент законопроект про Договір про розподіл продукції», вказує Войціцька.

Зауважимо, що Міненерго у цьому році вже двічі намагалося винести на розгляд в урядовому комітеті проект рішення про передачу нідерландській компанії «Yuzgas B.V.» 90% прав та обов’язків в ТОВ «Надра Юзівська» – оператора-інвестора угоди про видобуток сланцевого газу на Юзівській площі. При цьому, за даними нардепа, поданий на розгляд урядовців протокол допуску «Yuzgas B.V.» на Юзівську площу виявився підробкою.

Володимир Ігнащенко є помічником народного депутата від БПП Анатолія Матвієнка, який є рідним дядьком народного депутата з БПП, екс-голови ДУСі Сергія Березенка. За словами екс-нардепа Миколи Томенка, саме Кононенко та Березенко нині здійснюють неофіційне керівництво президентською фракцією в Раді.

Матвієнко, Насалик та ряд інших осіб увійшли до складу конкурсної комісії, яка наприкінці 2016 року визнала «Yuzgas B.V.» переможцем відбору для участі в СПР з видобутку газу на Юзівській площі.

Ще однією ланкою, що пов’язує осіб, що мають намір видобувати літій та сланцевий газ в Україні, є юрист Юлія Артюшенко. Раніше вона працювала в Мінекології. За даними її декларацій, вона також працювала у ТОВ «Надра Юзівська», а у 2017 році одночасно за сумісництвом також у ТОВ «Петро-Консалтінг».

Декларація Юлії Андрюшенко за 2017 рік

Тарас Ігнащенко є співзасновником ТОВ «Київбіоенерго» разом з Артемом Коваленком та Ігорем Гладковським. Ігор Гладковський – це син Олега Гладковського, першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, бізнес-партнера Петра Порошенка. На Ігоря Гладковського нині зареєстрована автомобільна корпорація «Богдан», якою раніше володів батько, а у 2000-х роках – Петро Порошенко.

Телефон, який є спільним для «Петро-Консалтінгу» і «Чарівного маєтку, також вказаний у ТОВ «Надрагазнефть-Консалтинг», ТОВ «Фрі-Енерджи Генічеськ».

Засновником ТОВ «Фрі-Енерджи Генічеськ» є кіпрська компанія «Келдіма Лімітед», бенефіціарним власником якої є Василь Хмельницький, екс-нардеп, мажоритарний акціонер девелоперської компанії UDP, перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (з 2014). Керівником фірми є Ігор Коломієць. Компанія «Келдіма Лімітед» (Keldima Limited) була зареєстрована 29 грудня 2017 року.

ТОВ «Надрагазнефть-Консалтинг» було засноване у 2012 році і через рік ліквідоване. Його засновниками були Олег Большаков та Микола Єсипенко, а директором – Ігор Коломієць.

Раніше директор інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка Володимир Михайлов розповів «Економічній правді», що ресурси оксиду літію в Україні сягають 500 тис тонн. Найбільшими споживачами літію є скляна та керамічна галузі – близько 31%. Виробництво акумуляторних батарей споживає 23% літію. В Україні є три найбільші ділянки літієвих руд: Полохівська, Шевченківська і Станкуватська.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

27.03.2018

Луцьк Волинське АМКУ не захистило в суді рішення про бан двох фірм Зази Берадзе

Львів «Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Донецьк Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

26.03.2018

Кіровоград Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Київ Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової

І-Франк На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

Львів Фіскали дають 22 мільйони євро на «Краковець» і «Шегині» полякам із тестем Насірова на субпідряді

Київ Львів’янин оскаржив в АМКУ харчову «переговорку» освітян Оболоні, які викинули литовців

Луганськ «Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?

25.03.2018

Донецьк Власники забаненої АМКУ фірми перелицювали юробличчя і виграли у Мар’їнці 3 мільйони на коштовне вугілля

Донецьк Аграрії Донеччини замовили «регіоналу» вирощування соняшників та пшениці в зоні бойових дій за 13 мільйонів

Суми Краснопільські лісники купили Toyota Camry у найдорожчій комплектації за мільйон

Ужгород Львівський «Електронтранс» продав Ужгороду автобусів на 54 мільйони

Хмель У селі під Кам’янцем-Подільським розширять небезпечний підйом на трасі за 87 мільйонів

Херсон «Філатовець» і дружина «регіонала» виграли у китайців 144 мільйони на днопоглиблення Херсонського порту

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ