НОВИНИ

27.03.2018

7,74 мільярди минулого тижня

«Зоря»-«Машпроект» отримала 143 мільйони «Укртрансгазу» на ремонт своїх двигунів

«Укренерго» до своєї річниці обдаровуватиме позолоченими годинниками по 10-12 тисяч

Волинське АМКУ не захистило в суді рішення про бан двох фірм Зази Берадзе

«Львівтрансгаз» відписав 90 мільйонів на електромережі компресорної станції

Фірма, якій дозволили видобування літію на Донеччині, має спільний телефон з фірмою сина сусіда Кононенка

Кожна сьома «забанена» АМКУ фірма продовжує тендерити

Вовк за 10 днів передумав і побачив підстави подарувати Ахметову ще рік на повернення 757 мільйонів

Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ

26.03.2018

Насалик за бюджетні гроші зробить аварійну сигналізацію на рідній ТЕЦ у Калуші, яку скоро приватизують

Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової

На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

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07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

7,74 мільярди минулого тижня

27 Березня 2018

Сейсморозвідка Святогірки, днопоглиблення в Херсоні, покращення «Угерсько», дороги Тернопільщини, Закарпаття, Миколаївщини, Вінничини, Луганщини.

З 18 по 25 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,93 тисяч закупівель на загальну суму 7,74 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,19 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області 399,81 ТОВ «Автомагістраль-Південь» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через м.Вінниця) 176+232 – 192+324
2. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області 349,41 ТОВ «ШБУ-77» Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-24 Велика Добронь – Мукачеве – Берегове – контрольно-пропускний пункт «Лужанка» на ділянці км 0+000 – км 24+675
3. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області 342,20 ДП «Миколаївський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області
4. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 306,00 ТОВ «Ростдорстрой» Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка  (через Вінницю) на ділянці км 415+348 – км 418+951 та км 418+951 – км 423+800 та км 423+800 – км 428+826 в межах Вінницької області
5. ПАТ «Укргазвидобування» 195,99 ТОВ «Вікоіл ЛТД» Сейсморозвідувальні роботи на Святогірській площі за технологією 3D
6. Служба автомобільних доріг у Луганській області 150,10 ТОВ «Євро-Буд Компані» Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області
7. Національна поліція України 138,67 ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» бензин А-92: в смарт-картках – 2 938 090,00 л;

в талонах або штрих-картах – 1 958 730,00 л.
8. Адміністрація Херсонського морського порту 128,33 ТОВ «СМД-інвест» Експлуатаційне днопоглиблення на акваторії морського порту
9. Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 90,19 ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський» Технічне переоснащення внутрішньоплощадкових електричних мереж дотискувальної компресорної станції «Угерсько»  (Будівельні роботи та поточний ремонт)
10. ДП «Морський торговельний порт «Южний» 88,64 ТОВ «Євростандарт» Паливо дизельне, бензин автомобільний

 

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