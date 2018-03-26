НОВИНИ

26.03.2018

Насалик за бюджетні гроші зробить аварійну сигналізацію на рідній ТЕЦ у Калуші, яку скоро приватизують

Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової

На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

Фіскали дають 22 мільйони євро на «Краковець» і «Шегині» полякам із тестем Насірова на субпідряді

Матір чиновниці з «антирейдерської» комісії Мін’юсту оформила квартиру на Печерську та BMW X3

Колишня фірма помічника Кацуби виграла 196 мільйонів «Укргазвидобування» на сейсморозвідку

Львів’янин оскаржив в АМКУ харчову «переговорку» освітян Оболоні, які викинули литовців

«Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?

25.03.2018

Власники забаненої АМКУ фірми перелицювали юробличчя і виграли у Мар’їнці 3 мільйони на коштовне вугілля

Аграрії Донеччини замовили «регіоналу» вирощування соняшників та пшениці в зоні бойових дій за 13 мільйонів

Краснопільські лісники купили Toyota Camry у найдорожчій комплектації за мільйон

Львівський «Електронтранс» продав Ужгороду автобусів на 54 мільйони

У селі під Кам’янцем-Подільським розширять небезпечний підйом на трасі за 87 мільйонів

«Філатовець» і дружина «регіонала» виграли у китайців 144 мільйони на днопоглиблення Херсонського порту

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

26 Березня 2018

У селі Драгомирчани Тисменицького району Івано-франківської області, яке знаходиться за 8 км від обласного центру, два депутати та поліцейський судяться за землю, на якій громада хоче збудувати школу, дитячий садок та стадіон. Про це повідомило видання «Курс».

Про земельний конфлікт у селі Драгомирчани стало відомо у 2017 році, коли мешканці перекрили рух трасою Львів-Мукачево і чотири дні її блокували.

Пікетувальники вимагали від сільського голови Степана Дем’яніва та депутатів сільради скасувати незаконне, на їхню думку, рішення сесії, яким сільрада змінила цільове призначення ділянки площею близько 3 га, де планувалося будівництво школи, садка і стадіону, нарізавши на території 21 приватну ділянку під індивідуальну забудову. Ділянки виділили депутатам, працівникам поліції та самому сільському голові.

Згодом на позачерговій сесії сільської ради депутати під тиском громади скасували свої рішення.

В подальшому троє людей, які претендували на ділянки, вирішили оскаржити рішення сесії у судах. 22 березня цього року у Тисменицькому районному суді розпочався розгляд за позовом одного зі скаржників – депутата сільської ради Драгомирчан Володимира Лучківа.

Представник сільради звернувся до суду із клопотанням закрити справу і передати її на розгляд до Івано-Франківського окружного адмінсуду. Суддя Володимир Гургула у клопотанні відмовив.

Окрім справи Лучківа, Тисменицький районний суд розглядає ще позов до сільради Мирослави Хомик – дружини сільського депутата Юрія Ростковича.

Ще один позов про скасування рішення Драгомирчанської сільської ради, яке було прийняте після чотириденного блокування дороги Львів-Мукачево, розглядає Івано-Франківський окружний адміністративний суд, куди поскаржився мешканець Івано-Франківська Олег Качанівський. Він працює в управлінні захисту економіки в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України, але не проти побудуватися на землі, де мала бути сільська школа.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

26.03.2018

Кіровоград Родичі замгенпрокурора, на яких селяни скаржаться через захоплення земель, у 3,5 рази розширили свої сільгоспплощі

Київ Київські медики купили «швидких» на 50 мільйонів по цінам Богатирьової

І-Франк На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

Львів Фіскали дають 22 мільйони євро на «Краковець» і «Шегині» полякам із тестем Насірова на субпідряді

Київ Львів’янин оскаржив в АМКУ харчову «переговорку» освітян Оболоні, які викинули литовців

Луганськ «Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?

25.03.2018

Донецьк Власники забаненої АМКУ фірми перелицювали юробличчя і виграли у Мар’їнці 3 мільйони на коштовне вугілля

Донецьк Аграрії Донеччини замовили «регіоналу» вирощування соняшників та пшениці в зоні бойових дій за 13 мільйонів

Суми Краснопільські лісники купили Toyota Camry у найдорожчій комплектації за мільйон

Ужгород Львівський «Електронтранс» продав Ужгороду автобусів на 54 мільйони

Хмель У селі під Кам’янцем-Подільським розширять небезпечний підйом на трасі за 87 мільйонів

Херсон «Філатовець» і дружина «регіонала» виграли у китайців 144 мільйони на днопоглиблення Херсонського порту

Хмель Прокуратура не змогла повернути облраді приміщення у центрі Хмельницького, які були віддані з порушеннями

24.03.2018

Донецьк Дружківський інтернат приховав ціни на ремонт корпусу за 26 мільйонів

Житомир Чиновницю Житомирської міськради оштрафували за придбання новорічних цукерок в обхід торгів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ