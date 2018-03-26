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Матір чиновниці з «антирейдерської» комісії Мін’юсту оформила квартиру на Печерську та BMW X3

26 Березня 2018

Матір працівниці Міністерства юстиції Єлизавети Макогон Раїса Макогон у липні 2017 року зареєструвала на себе BMW Х3 2017 року випуску. Про це свідчить витяг із транспортного реєстру МВС.  Вартість таких авто станом на березень за даними сайту auto.ria.com починається від $40 тис.

28-річна Єлизавета Макогон працює начальницею одного з відділів у Мін’юсті та входить до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Цю комісію очолював замміністра Павло Мороз. Він раніше працював  в компанії «Ernst &Young» разом з юристом Андрієм Довбенком, якого називають «смотрящим» по Мінюсту.

Заробітна плата чиновниці, згідно декларації за 2016 рік – 121 тис. грн.

У січні 2016 року матір мін’юстівки також розжилася нерухомістю в центрі столиці. Раїса Макогон купила квартиру площею 53,6 квадратів на вулиці Євгена Коновальця (колишня Щорса), 36е на Печерську. Станом на березень 2018 року вартість 1-кімнатних квартир у цьому будинку починається від 1,7 млн грн. У жовтні 2015 Раїса Макогон стала власницею ще однієї квартири площею 40,9 кв.м. у місті Українка Київської області.

Раїса Макогон не значиться засновницею жодної фірми, утім, має ФОП, який займається діяльністю посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами. Її чоловік Сергій Макогон зареєстрований власником ПП «Виробничо-комерційна фірма «Сознаніє». На кінець 2016 року, згідно даних  Youcontrol, фірма мала прибутку 65 тис. грн., на кінець 2015 – до 10 тис. грн,  на кінець 2014 року – 90 тис. грн, на кінець 2013 року – 15 тис. грн, на кінець 2012, 2011 та 2010 років – до 10 тис. грн.

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Ужгород Львівський «Електронтранс» продав Ужгороду автобусів на 54 мільйони

Хмель У селі під Кам’янцем-Подільським розширять небезпечний підйом на трасі за 87 мільйонів

Херсон «Філатовець» і дружина «регіонала» виграли у китайців 144 мільйони на днопоглиблення Херсонського порту

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