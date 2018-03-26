Львів’янин оскаржив в АМКУ харчову «переговорку» освітян Оболоні, які викинули литовців

Адміністративна колегія АМКУ 21 березня прийняла до розгляду скаргу зареєстрованого у Львові підприємця Тараса Бучана щодо порушення порядку проведення процедури закупівлі послуг з організації гарячого харчування для школярів Оболонського району Києва вартістю 29,31 млн грн. Розгляд скарги запланований на 10 годину ранку 6 квітня.

Йдеться про закупівлю послуг з організації гарячого харчування у навчальних закладах Оболонського району Києва, яку районне управління освіти намагається провести з кінця 2017 року. Замовник уже двічі відміняв торги під час оскаржень в АМКУ з боку литовської фірми ТОВ «Понтем.УА». А минулого тижня замовив послуги по скороченій переговорній процедурі. Правомірність саме цього рішення освітян за скаргою підприємця Тараса Бучана встановлюватиме адміністративна колегія АМКУ на засіданні 6 квітня.

У скарзі Бучан відмітив, що законних обґрунтувань оголошення даної переговорної процедури не було та не має, оскільки зазначені замовником обґрунтування не відносяться до особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру.

Зокрема, пояснив підприємець, обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі має містити посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури. Однак, на жоден з таких документів замовник не посилається.

Як повідомляли «Наші гроші», перші торги Управління освіти Оболонської РДА оголосило 13 грудня 2017 року. Один з учасників тендеру, фірма «Понтем.уа», вперше оскаржив дискримінаційні вимоги 5 січня 2018 року. АМКУ 24 січня задовольнив скаргу, зобов’язавши замовника внести зміни у ТД. Якби Управління освіти виконало рішення АМКУ, то процедура могла завершитись вже в лютому, і школярі мали б постачальника послуг харчування. Натомість замовник 26 січня відмінив закупівлю з формальним обґрунтуванням «відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг».

Разом з тим, невдовзі після подання «Понтемом» скарги, 10 січня, замовник оголосив інший тендер з такою ж очікуваною вартістю і тими ж дискримінаційними вимогами, що були і в оскарженій закупівлі. Відтак фірма оскаржила і цю закупівлю, оскільки вона вже пройшла стадію аукціону, на якому заявка «Понтему» була відхилена.

Після двох невдалих спроб провести відкриті торги, 14 березня, замовник повідомив про намір замовити послуги по скороченій переговорній процедурі. Стало відомо, що договори мають підписати із КП «Шкільне харчування Оболонського району м. Києва» (23,48 млн грн), а також підприємцями Ольгою Тиндиченко (1,21 млн грн), Ганною Плаксійчук (930 тис. грн) та Ніною Приборою (465 тис. грн). Торік управління освіти Оболонського району Києва замовляло обіди для дітей у цього ж набору підрядників.

Нагадаємо, ТОВ «Понтем.УА» – це філіал литовського підприємства, бенефіціаром якого є литовець Ірмантас Норкус. У грудні під час українсько-литовського бізнес-форуму на сайті Президента був опублікований матеріал, у якому Петро Порошенко відзначив роботу «Понтем» як фірми, яка за останні два роки «налагодила систему якісного харчування у школах України». За даними «ProZorro», «Понтем.УА» за два роки отримало договорів на 53,25 млн грн.

Раніше «Наші гроші» повідомляли, як «Понтем» оскаржувало закупівлі шкільного харчування в Полтаві, Харкові та Дніпрі. У Полтаві компанію викинули через технічну лазівку у «Прозорро».

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