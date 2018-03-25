Власники забаненої АМКУ фірми перелицювали юробличчя і виграли у Мар’їнці 3 мільйони на коштовне вугілля

Відділ освіти Мар’їнської РДА Донецької області 21 березня за результатами відкритих торгів уклав з ПП «Артмаркет» договір щодо поставки 700 тонн вугілля трьох марок загальною вартістю 2,7 млн грн без ПДВ. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Згідно з договором, замовлено 400 т вугілля марки ДГР (0-200) за ціною 3 300 грн за тонну, 200 тонн ДГ (13-200) по 4 600 грн/т, та 100 тонн ГЖП (13-25) по 4 600 грн/т.

Договірні ціни на вугілля вищі від цін, зафіксованих у договорах інших бюджетників. Наприклад, 20 березня Локачинська РДА Волинської області замовила тонну марки ДГР 200 по 2 090 грн, тобто на 37% дешевше, аналогічно, у Чернівецький області 13 березня у контракт заклали ціну на цю марку вугілля – 2100 за тонну. Також, 2 березня відділ освіти Волноваської РДА Донецької області провів аукціон на закупівлю вугілля, де визнана переможцем фірма оцінила марку ГЖП (13-25) у 3 300 грн за тонну (на 28% дешевше). При чому, ПП «Артмаркет», яке також взяло участь у згаданому тендері, оцінило марку у 4 280 грн за тонну.

З переможцем торгів позмагалось ТОВ «Євроальянс ЛТД», при цьому, – суто формально, адже компанія не подала більшу частину затребуваних замовником довідок, зокрема, сертифікатів на пропоноване вугілля. Формальна економія на тендері склала 0,21%.

«Артмаркет» подав сертифікати на марки ГЖПМ (13-25), ДГКОМ (13-100), видані на ТОВ «Макреалгрупп», а також на марку ДГР (0-200) – виробника ТОВ «Істель-Групп».

Одноосібним власником та керівником ПП «Артмаркет» є Федір Піско – колишній очільник відділу освіти Знам’янської РДА (2008-2009 роки), а також колишній депутат Знам’янської міськради (2006-2010 роки). За даними ЄДР, Піско сьогодні прописаний у смт. Авангард, що на Одещині, а сам родом з Дніпропетровщини.

Фірма зі статутним фондом 1 тис. гривень зареєстрована 1 грудня 2015 року. Тижнем раніше, 26 листопада 2015 року, інше однойменне підприємство Федора Піска ТОВ «Артмаркет» отримало від херсонського відділення АМКУ 20 тис. грн штрафу за змову з ТОВ «Макреалгрупп» на тендері відділу освіти Голопристанської РДА Херсонської області щодо закупівлі у 2012 році вугілля на 1,94 млн грн, які за результатами торгів дістались «Артмаркету». Фірми-змовники оскаржували рішення антимонопольників у судовому порядку, але не отримали підтримки ні в першій, ні в другій інстанції. До вищого суду справа не дійшла.

Після бану в АМКУ на трирічний термін ТОВ «Артмаркет» не припинило отримувати державні підряди, хоча їхня вартість суттєво скоротилась: до моменту винесення рішення АМКУ фірма підписала договорів на понад 36 млн грн, тоді як після бану отримала замовлень на 256 тис. грн.

Зауважимо також, що обидва «Артмаркети» прописані в одній квартирі на вулиці В. Голого у Знам’янці Кіровоградської області.

Попри реєстрацію у 2015 році, на тендери ПП «Артмаркет» почало ходити тільки через два роки і з кінця 2017 року підписало договорів на 9,67 млн грн.

Бухгалтером ПП «Артмаркет» працює донька Піска – Ольга Піско. Вона ж станом на кінець 2012 року числилась юрисконсультом та секретарем Комітету конкурсних торгів Знам’янської міської ради. На той час Ользі було 20 років.

На одній з допорогових тендерів управління ДКС України у Гайворонському районі Кіровоградської області щодо закупівлі вугілля власник «Артмаркету» Федір Піско представляв як учасника торгів компанію «Євроальянс ЛТД».

ТОВ «Євроальянс ЛТД» належить Олегу Павленку і зареєстроване за місцем його прописки у Знам’янці. З кінця 2015 року фірма отримала держзамовлень на 65,16 млн грн.

Додамо, раніше «Наші гроші» фіксували як «Макреалгрупп» та «Євроальянс ЛТД» розіграли Хлібодарівську сільраду Волноваського району Донецької області на закупівлі вугілля марки АМ (13-25). Тоді фірми накрутили ціну до 25% на тонні.

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