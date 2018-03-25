Прокуратура не змогла повернути облраді приміщення у центрі Хмельницького, які були віддані з порушеннями

Господарський суд Хмельницької області відмовив у задоволені позову прокуратури, яка хотіла повернути у комунальну власність два нежитлових приміщення загальною площею 1238 кв м у центрі Хмельницького. Про це написав «Незалежний громадський портал».

Справа, яка тягнулася з літа 2016 року, стосувалася колишнього майна КП Комунальники» Хмельницької обласної ради: двох приміщень площею 704 кв м і 534 кв. м на вул. Чехова, 25. Спірні будівлі депутати внесли до Програми приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2011-2015 роки.

У 2013 році ці дві будівлі викупив ФОП Олександр Ступніцький, заплативши 432 тис грн. до бюджету. Того ж року згідно з рішенням сесії Хмельницької міськради Ступніцький купив земельну ділянку площею 0,31 га, на якій знаходилось придбане комунальне майно.

Через тиждень після земельної угоди підприємець направив до інспекції ДАБК у Хмельницькій області декларацію про початок виконання будівельних робіт з реконструкції складських та офісних приміщень з добудовою на вул. Чехова, 25. Техпаспорт містив поверхові плани першого, другого та третього поверхів, підвалу, гаражу, мансардного поверху над гаражами тощо.

У 2014 році Ступніцький отримав свідоцтво про право власності на нерухоме майно – складські та офісні приміщення. Їх площа зросла більше, ніж у двічі від придбаних, і склала 2633 кв м. Причому підприємець сплатив місту «пайових» на 40 тис грн. Того ж року Ступніцький продав реконструйоване майно за 455 тис грн. власній новоствореній фірмі ТОВ «Компакт-Поділля».

У 2015 році прокуратура виграла справу у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який визнав недійсним договір купівлі-продажу нежитлових будівель «Комунальників», укладених з ФОПом у 2013 році.

Вищий спецсуд вважав, що Ступніцький, як орендар будівель КП «Комунальники», не здійснив поліпшення в розмірі 25% на час приватизації. На думку суду, підприємець порушив порядок підготовки об’єкта малої приватизації до продажу щодо визначення ціни, що свідчить про відсутність легітимного висновку про вартість майна.

На початку 2017 року Господарський суд Хмельницької області дійшов висновку, що дві спірні будівлі загальною площею 1238 кв м, які були придбані у 2013 році, перестали існувати. Натомість на вул. Чехова, 25 зареєстровано складські та офісні приміщення загальною площею 2633 кв м.

Суд звернув увагу, що у матеріалах справи немає належних доказів на підтвердження факту, що Хмельницькій облраді належать спірні приміщення. Згідно зі свідоцтвом про право власності на нерухоме майно серії та даних Майнового реєстру, складські та офісні приміщення площею 2633 кв на вул. Чехова, 25 перебувають в приватній власності ТОВ «Компакт-Поділля». Тому у позові прокуратурі було відмовлено.

Від «Наших грошей»:

Наразі єдиним власником та керівником ТОВ «Компакт-Поділля» вказано Вадима Яцишина. Раніше разом із Ступніцьким він був співзасновником цього підприємства, яке було створено у 2014 році. У 2010 році Яцишин балотувався до Хмельницької міськради від «Єдиного центру», але не пройшов.

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