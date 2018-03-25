«Філатовець» і дружина «регіонала» виграли у китайців 144 мільйони на днопоглиблення Херсонського порту

Адміністрація Херсонського морського порту 19 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «СМД-Інвест» днопоглиблення на 144,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До квітня 2019 року на території гідротехнічних споруд порту, якірних стоянок, підхідних каналів до порту і піщаного кар’єру села Рибальче виконають днопоглиблення з відвезенням ґрунту до відвалу на різну відстань від 8 км до 41 км загальним обсягом 401 тис куб. м у середньому по 360 грн. куб. м. Це дорожче від усіх угод на днопоглиблення, які укладали портовики останніми роками і навіть за часів Януковича, однак ті контракти передбачали менші від 41 км відстані до відвалів.

Субпідрядником із днопоглиблення буде херсонське ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» Олени Опанащенко – дружини Михайла Опанащенка, екс-нардепа від Партії регіонів та колишнього голови Ліберальної партії України. Промірні роботи виконає субпідрядник ПП «Щит», а водолазні роботи – ТОВ «Ростгруп Професійний Демонтаж». Забезпечення виконання договору становить 5%.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 126,88 млн грн.

Дві інші фірми не допустили до аукціону. ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» восени 2017 року було оштрафоване АМКУ за змову на тендері ДП «Адміністрація морських портів України» із ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

ТОВ «КП Комунекоресурси» вказало у відповідній довідці, що відомості про нього наявні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Фірма вимагала допустити її до торгів, бо сталася технічна помилка, а порт не перевірив дані з довідки, як зробив це з «Інфлот-Данубіус Ейдженсі».

Також «КП Комунекоресурси» заявили, що переможець «СМД-Інвест» подав недійсний договір тайм-чартеру від 15 січня 2018 року між субпідрядником «СМК № 23» і власником ТОВ «Компанія «Нові Технології-Україна» на земснаряд «Дунай», ґрунтовозм «Куяльницька», «Ізмаїльська» і «Київська» та завізник якорів МЗ-9. Відхилена фірма сама 5 вересня 2017 року взяла перераховані судна у тайм-чартер строком до 5 вересня 2019 року в «Компанії «Нові Технології-Україна». А отже, остання не мала права укладати інші договори тайм-чартеру на ці судна. Замовник ніяк не відреагував на ці вимоги.

Єдиним допущеним конкурентом стала фірма «China Harbour Engineering company Ltd.» («CHEC», Китай) компанії «China Communications Construction Company» («CCCC», Китай), яка торік отримала підряди порту «Южний» на 1,06 млрд грн. і 586,05 млн грн.

Новомосковський «СМД-Інвест», який уперше виграв тендер саме на днопоглиблення, належить дніпровцю Дмитру Демченку. У 2015 р. він був членом дільничної виборчої комісії від кандидата в мери Дніпра Бориса Філатова.

У 2010 р. зі складу засновників фірми вийшов екс-директор Дніпропетровського облводоканалу Семен Шлаєн. До того ж року він володів ПАТ «Спеціалізоване монтажне управління № 24», яке у 2016 р. виграло тендери «Укртрансгазу» на 237,05 млн грн.

Демченко раніше володів нині ліквідованими ТОВ виробничо-комерційна фірма «Сінтра», ТОВ «Спін Транс», ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «С-Тракс», ТОВ «Євросервіскар». В останній фірмі його партнерами були екс-депутат міськради Дніпра Ігор Білаковський та Сергій Краснопольський, який у 2010 р. йшов у мери Дніпра від «Союзу лівих сил», а в 2015 р. – у Дніпропетровську облраду від партії «Самопоміч».

Із 2009 р. переможець отримав підрядів на 356,25 млн грн. Із них найбільший – від КП «Водно-спортивний комбінат» Дніпровської міськради на реконструкцію веслувального каналу і воднолижного стадіону за 179,44 млн грн., а другий за ціною – нинішній.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, Транспорт