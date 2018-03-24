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АІСівці накрутили 140 додаткових тисяч на вантажівці для Соледара

24 Березня 2018

Соледарська міська рада 19 березня за результатами відкритих торгів уклала договір із ТОВ «Радіал-Україна» щодо поставки вантажного автомобіля ГАЗ 33098-837 2017 року випуску за 816 тис. грн з ПДВ. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено вантажний автомобіль російського виробництва ГАЗ 33098-837 2017 року випуску з гарантійним терміном не менше 12 місяців або 30 000 км пробігу. Згідно з договором, продавець має поставити автомобіль замовнику до кінця березня цього року, а замовник – оплатити його протягом наступних п’яти днів.

На конкурс прийшли заявки від двох підприємств – ТОВ «Радіал-Україна» та ТОВ «Автодержпостач». Пропозиція останнього була дешевшою на 17% і становила 673 тис. грн. Однак, після опублікування замовником повідомлення про намір укласти договір із «Автодержпостачем», компанія не подала у встановлений законом термін (5 днів) документів переможця, а у телефонному режимі повідомила, що не підписуватиме договір.

Таким чином, переможною стала на 143 тис. грн дорожча пропозиція «Радіал-України» – 816 тис. грн. Це на 8% дорожче від ціни, зазначеної в офіційному прайсі групи компаній «АІС», а також на 11% дорожче від ціни, за якою ця ж компанія продає цю модель в мережі.

Бенефіціарними власниками київського ТОВ «Радіал-Україна» через ТДВ «Гармонія» є Владислав Куліков та Олександр Грабійчук. «Гармонія» раніше була прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній “АІС”».

Зареєстроване торік у травні ТОВ «Автодержпостач» належить прописаній на Кіровоградщині Олені Доманській. У складі кваліфікаційних документів на один із тендерів у грудні 2017 року, компанія подала довідку про наявність працівників, згідно з якою посаду старшого фахівця зі збуту займала Ірина Свенцицька. Особа з таким ПІБ була помічником нардепа минулого скликання від «Партії регіонів» Василя Полякова, якого пов’язують з автомобільним ТОВ «Група компаній “АІС”».

За даними «Прозорро», з моменту реєстрації «Автодержпостачу» найчастішими конкурентами фірми на публічних закупівлях виступають компанії «Радіал-Україна» (65 разів), «АІС-Запоріжжя» (17) та «АІС-Полтава» (12).

На рахунку «Автодержпостачу» держпідрядів на 25,96 млн грн. ТОВ «Радіал-Україна» у період часу з 2015 року по сьогодні зібрала замовлень від бюджетників на понад 737 млн грн.

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