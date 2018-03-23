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За рік роботи протеже Кононенка кількість агентських фірм в Миколаївському порту скоротилася втричі

23 Березня 2018

За рік кількість фірм, що надають агентські послуги в Миколаївському морському торговельному порту, скоротилася до чотирьох, хоча раніше їх було більше десятка. Це відбулося через втручання адміністрації порту на користь ТОВ «Сервіс Транс».

Про це йдеться в матеріалі Ярослава Чепурного для «Центру журналістських розслідувань» (Миколаїв).

«Сервіс Транс» почала працювати в порту в квітні 2017 року. Після цього інші фірми, що надають агентські послуги, почали отримувати адміністративні перешкоди у своїй діяльності. Звернення постраждалих до правоохоронців та Міністерства інфраструктури результату не дали.

Такі дії призвели до різкого скорочення агентських фірм в порту. Компанії, які залишилися, оформили з «Сервіс Транс» угоди про надання їй субагентських послуг за частину прибутку.

В березні 2017 року засновниками «Сервіс Транс» стали житель Київської області Олександр Снегур та шотландська компанія «Неопром Пов», кінцевим бенефіціаром вказаний Леонід Крючков.

Від «Наших грошей»

Минулого року стало відомо, що пов’язана з Леонідом Крючковим «Портосервіс-Миколаїв» заробила в 2017 року миколаївському порту 10 млн грн. на послугах з швартування. Половину заробленого фірма перерахувала на «Елітбудгруп», яка опосередковано пов’язана з заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем.

На початку року програма «Схеми» також повідомила, що Крючков став співвласником ТОВ «Марконі» та ТОВ «Сісайд термінал», що належать оточеню екс-начальника Миколаївського морського торговельного порту Василю Капацині.

За даними «Youcontol», декілька днів тому представника родини Капацинів – Ірину Коренєву, в «Сісайд термінал» змінила Сітак Марія Олександрівна. Людина ж з таким ПІБ у декларації іншого співробітника поліції – старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НПУ Миколи Кузьмича. В декларації за 2017 рік він вказав, що є поручителем Марії Стік по мільйонному кредиту.

Брат Леоніда Крючкова – Дмитро, нині знаходиться в розшуку у справ ікомпанії «Енергомережа» через розкрадання коштів на державних обленерго. Голова НКРЕКП Дмитро Вовк раніше повідомив, що лобістом Крючкова з «Енергомережі» був нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко. Також журналісти восени бачили Леоніда Крючкова в Адміністрації президента, де він був з якихось «особистих питань».

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