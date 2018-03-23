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«Укргазвидобування» за 83 мільйони купило бетонні плити до третини дорожче, ніж торік

23 Березня 2018

ПАТ «Укргазвидобування» 12-16 березня уклало дві угоди про поставку дорожніх плит на загальну суму 82,65 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПП «Світоніс-Транс» за результатами відкритих торгів отримає 32,66 млн грн.

До червня воно поставить автотранспортом у Полтаву або залізницею на ст. Супрунівка на околиці міста 7 100 дорожніх плит ПД2-9,5 С (2980х1480х180) із бетону М200 W4 В22,5 (C18/22,5) F200 по 4 600 грн.

Виробниками є сам «Світоніс-Транс», ТОВ «Завод залізобетонних конструкцій «Еталон», ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром» і ДочП «Завод залізобетонних виробів».

Крім того, «Об’єднанню Дніпроенергобудпром» за 50,00 млн грн. без торгів замовили такі ж плити із доставкою на ст. Супрунівка, Гадяч, Сенча до кінця року по 5 458 грн.

Торік воно продало їх «УГВ» з доставкою на ст. Сенча на третину дешевше – по 3 975 грн.

Ціна угоди на 0,0009%, або 284 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом «Світоніс-Трансу» було харківське ПП «Будтранс-Груп» Максима Кривоноса, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

«Світоніс-Транс» зі Світловодська Кіровоградської області зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Артуру Семенюті з Полтавщини.

Виробник «Об’єднання Дніпроенергобудпром» зареєстрований у смт. Власівка Світловодської міськради Кіровоградської області на низку фізичних осіб. Серед них найбільші частки мають директор Іван Марон, екс-депутат Кіровоградської облради від Партії регіонів, та його син Ігор Марон. Останній володіє броварським МП «Будмодуль» та є співвласником ТОВ «Укрмодуль» із того ж міста.

Світловодський «Завод залізобетонних виробів» є дочірнім підприємством ТОВ «Дніпроенергобудпром» Михайла і Світлани Литвиненків, які теж входять до складу співзасновників «Об’єднання Дніпроенергобудпром» разом із Маронами.

Харківський виробник «ЗЗБК «Еталон» належить Андрію Казарінову і Сергію Кувікову, які також володіють ТОВ «Транспортно-будівельна компанія «Сіті-Буд».

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