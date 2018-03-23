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Поліція розслідує як «прокладка» освоїла 100 мільйонів на антикорозійній обробці «моста Кірпи»

23 Березня 2018

Національна поліція підозрює посадовців Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» в укладанні фіктивних угод з ТОВ «Гідроінжбуд.» при виконанні робіт на Дарницькому мосту в Києві загальною вартістю 100 млн грн.

Про це повідомляє «Залізниця без корупції» з посиланням на дані судового реєстру.

Поліція проводить досудове розслідування кримінальної справи №42018100000000018 від 09.01.2018р.

Слідство встановило, що протягом 2015-2016 років службові особи «УЗ» уклали

додаткові угоди з «Гідроінжбуд.» на роботи з антикорозійної обробки Дарницького мосту у м. Києві. Загальна їх сума – близько 100 млн грн.

Поліція підозрює, що «Гідроінжбуд.» не мало у своєму розпорядженні необхідного устаткування та штату кваліфікованих працівників. З метою приховування коштів та імітації діяльності, фірма залучила під виглядом субпідрядників низку підприємств з ознаками фіктивності. У свою чергу, службові особи «УЗ» склали акти прийому-передачі на невиконані роботи.

Перевірка Державної фіскальної служби показала, що субпідрядники через рахунки ТОВ «Антикор Плюс» здійснили безтоварні операції з подальшим конвертуванням коштів у готівку на загальну суму 16,7 млн. грн. Придбання товару оформили у фіктивних підприємств ТОВ «ВКФ Атон», ТОВ «Трейд Хоумс», ТОВ «ТМ Бест Лайн» та ТОВ «Бріллайн».

Загалом «Гідроінжбуд.», компанія без кваліфікованого штату і обладнання, отримала від «Південно-західної залізниці» в 2010-2016 роках контрактів на загальну суму понад 1,7 млрд грн. Більшість з них пов’язані з будівництвом залізнично-автомобільного мосту через Дніпро в Києві або як його називають – «міст Кирпи», будівництво якого розпочалося ще в 2004 році, а загальні витрати склали близько 10 млрд грн.

«Гідроінжбуд.» завжди було зареєстроване в житловій п’ятиповерхівці в Києві по вулиці Гната Юри, будинок №9, кімната 414. В цій же кімнаті зареєстровані ще понад 100 різних фірм. До того ж «Гідроінжбуд.» при реєстрації зазначило неіснуючий номер телефону.

Від «Наших грошей»

Власником «Гідроінжбуд.» нині є Віталій Бурківський з Білої Церкви (Київська обл). Раніше фірма була записна на ТОВ «Будсервіс», власниками якого були Валентина  Бурковська та Сергій Копистира. Останній раніше і очолював «Гідроінжбуд.».

Нині «Будсервіс» переписаний на громадянина Марокко Рахалі Абдельфатах, який проживає в Слов’янську Донецької області.

 

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