НОВИНИ

23.03.2018

НАБУ накопало даних про те, що НКРЕКП і ICU збагачували поки що невідомих «фізосіб» на єврооблігаціях ДТЕК

«Богдан» поставив Києву тролейбусів на півмільярда з двигунами заводу у Росії, який працює на російську армію

Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі у півтора-два рази дорожче ринку

Суд розірвав договір між ХАЕС та фірмою, яка збрехала про відсутність бану АМКУ за змову

Армія за 79 мільйонів скупилась черевиками у «забаненого» «Талану» до чверті дорожче, ніж торік

Одеська облрада замовила піару на 50 тисяч на телеканалі дружини замголови облради

Поліція розслідує як «прокладка» освоїла 100 мільйонів на антикорозійній обробці «моста Кірпи»

«Укргазвидобування» за 83 мільйони купило бетонні плити до третини дорожче, ніж торік

За рік роботи протеже Кононенка кількість агентських фірм в Миколаївському порту скоротилася втричі

«Новачок» Дерипаски узяв третину мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Угорщиною

За розкрадання мільйона на закупівлі калію підозру також отримав екс-начальник відділу постачання «Артемсолі»

22.03.2018

«Укрпошта» замовила авіакомпаніям перевезень пошти на $5 мільйонів

Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві

Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків

У Хмельницькому без конкурсу замовили патентовані світлофори за 4 мільйони

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Фабула справи НАБУ про скупку облігацій ДТЕК інвесткомпанією ICU, що обслуговує Порошенка – судова ухвала
23.03.2018

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

НАБУ накопало даних про те, що НКРЕКП і ICU збагачували поки що невідомих «фізосіб» на єврооблігаціях ДТЕК

23 Березня 2018

Суд надав НАБУ доступ до документів по скупці групою компаній ICU єврооблігацій ДТЕК перед введенням формули «Роттердам +», повідомляє «Ліга» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва.

Детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують скупку компаніями групи ICU («Investment Capital Ukraine») єврооблігацій холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова в рамках розслідування кримінальної виробництва щодо введення формули «Роттердам +».

1 березня Солом’янський райсуд дозволив НАБУ отримати доступ до документів про покупку групою ICU єврооблігацій холдингу ДТЕК.

В ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що компанії «ICU Investment Management Ltd», «CIS Opportunities Fund SPC Ltd» і «Global Opportunities Fund SPC Ltd», що входять до групи ICU, з вересня 2015 року по травень 2016 р придбали єврооблігації «DTEK Finance plc» на Ірландській фондовій біржі. Купівля збіглася з розробкою Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії (т.зв. формула «Роттердам +», див. «Капітуляція» Ахметова. Перші трофеї«).

НАБУ підкреслює, що Дмитро Вовк, який очолює Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), яка і ввела формулу «Роттердам +», раніше працював в групі ICU:

Після введення формули навесні 2016 року вартість єврооблігацій «DTEK Finance plc» зросла на 60% від вартості їх придбання (див. «Облігації ДТЕКу, які по дешевці скупала ICU, подорожчали на 40% після рішень порошенківського НКРЕКП«).

«Вищевказані факти можуть свідчити про те, що саме завдяки прийняттю головою та членами НКРЕКУ постанови №289, вартість придбаних «ICU Investment Management Ltd», «CIS Opportunities Fund SPC Ltd» і «Global Opportunities Fund SPC Ltd» єврооблігацій «DTEK Finance plc» значно зросла, що дозволило невстановленим слідством особам , в інтересах яких діяла НКРЕКУ, отримати надприбутки за результатами проведених операцій з купівлі-продажу цінних паперів», – йдеться в судовій ухвалі.

Відзначається, що у слідства є достатні підстави вважати, що глава і члени НКРЕКУ, при прийнятті формули «Роттердам +» діяли не тільки в інтересах компаній групи ДТЕК, але і в інтересах юридичних і фізичних осіб, які протягом 2015 – 2016 рр. через компанії групи ICU, здійснювали придбання єврооблігацій DTEK Finance plc.

Основними власниками головного «ICU Holdings Limited» є Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко. Пасенюка ЗМІ називають фінансовим партнером президента України Петра Порошенка.

Структури Пасенюка раніше брали участь в процесі передпродажної підготовки належить родині Порошенко кондитерської фабрики Roshen. Зараз, за ​​словами Пасенюка, під керуванням ICU знаходяться активи на $500 млн.

Група ICU раніше належала Валерії Гонтаревої, яка продала свій пакет акцій після призначення головою Національного банку України. Співвласником ICU також є Володимир Демчишин, який у вказаний період скупки єврооблігацій був міністром енергетики та вуглепрому.

Раніше повідомлялося, що НАБУ початок досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКУ через формули «Роттердам +».

Група ICU в коментарі «Liga.net» з цього приводу заявила наступне: «ICU, як законослухняна група, діє строго в рамках законодавства країн, в юрисдикціях яких зареєстровані і проводять операції компанії групи. ICU завжди сумлінно надає документи, які вимагаються відповідно до отриманих в установленому порядку запитами, і зацікавлена ​​в об’єктивному, аполітичну і незаангажованого процесі встановлення істини».

Нагадаємо, у 2016 році компанія ICU запевняла, що стрибок цін на облігації «ДТЕК» стався не через формули НКРЕКУ, яка істотно підвищує маржинальність енергетичного бізнесу Ахметова, а через приїзд двох великих груп інвесторів, привезених банками «Nomura» і «Barclays».

У той же час, «Економічна правда» раніше оприлюднила аналітичну записку «Barclays Ukraine» (Trip Note), в якій компанія ставить під сумнів можливий ріст ціни на облігації ДТЕК.

«Ми бачимо ризик падіння вартості облігацій ДТЕК, які підвищилися в ціні на 10 пунктів протягом останнього місяця при тому, що подібна зміна, на нашу думку, не була виправдана динамікою базових макроекономічних індикаторів», – йдеться в записці.

«З огляду на низьку купівельну спроможність населення, фінансове навантаження від підвищення тарифів на газ, вимушену необхідність українського уряду підвищувати ціни на електроенергію і створювати новий електроенергетичний ринок: ми не впевнені в швидкості реалізації цих реформ з боку ДТЕК, враховуючи той факт, що раніше дана швидкість була незадовільною», – йдеться в рекомендації.

Крім цього, за словами одного з інвестбанкірів, що побажали залишитися неназваним, «Barclays в ході поїздки в Україну рекомендував не купувати ДТЕК, а продавати».

«Так що навряд чи акції ДТЕК зросли через приїзд двох великих груп інвесторів, привезених банками Nomura і Barclays», – зазначив співрозмовник.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

23.03.2018

Дніпро Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі у півтора-два рази дорожче ринку

Хмель Суд розірвав договір між ХАЕС та фірмою, яка збрехала про відсутність бану АМКУ за змову

Одеса Одеська облрада замовила піару на 50 тисяч на телеканалі дружини замголови облради

Київ Поліція розслідує як «прокладка» освоїла 100 мільйонів на антикорозійній обробці «моста Кірпи»

Миколаїв За рік роботи протеже Кононенка кількість агентських фірм в Миколаївському порту скоротилася втричі

Ужгород «Новачок» Дерипаски узяв третину мільярда на таємний ремонт траси до кордону з Угорщиною

Донецьк За розкрадання мільйона на закупівлі калію підозру також отримав екс-начальник відділу постачання «Артемсолі»

22.03.2018

Київ Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві

Донецьк Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків

Хмель У Хмельницькому без конкурсу замовили патентовані світлофори за 4 мільйони

Полтава Комунальники Кременчука розіграли між партнерами 6 мільйонів на ремонт тротуарів

Харків Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька

Харків «Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ

Донецьк «Мирноградвугілля» замовило «регіоналу» російських запчастин на 92 мільйони

21.03.2018

Дніпро Суд оштрафував заммера Новомосковська, який голосував за землю для фірми доньки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ