НАБУ накопало даних про те, що НКРЕКП і ICU збагачували поки що невідомих «фізосіб» на єврооблігаціях ДТЕК

Суд надав НАБУ доступ до документів по скупці групою компаній ICU єврооблігацій ДТЕК перед введенням формули «Роттердам +», повідомляє «Ліга» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва.

Детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують скупку компаніями групи ICU («Investment Capital Ukraine») єврооблігацій холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова в рамках розслідування кримінальної виробництва щодо введення формули «Роттердам +».

1 березня Солом’янський райсуд дозволив НАБУ отримати доступ до документів про покупку групою ICU єврооблігацій холдингу ДТЕК.

В ході досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що компанії «ICU Investment Management Ltd», «CIS Opportunities Fund SPC Ltd» і «Global Opportunities Fund SPC Ltd», що входять до групи ICU, з вересня 2015 року по травень 2016 р придбали єврооблігації «DTEK Finance plc» на Ірландській фондовій біржі. Купівля збіглася з розробкою Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії (т.зв. формула «Роттердам +», див. «Капітуляція» Ахметова. Перші трофеї«).

НАБУ підкреслює, що Дмитро Вовк, який очолює Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), яка і ввела формулу «Роттердам +», раніше працював в групі ICU:

Після введення формули навесні 2016 року вартість єврооблігацій «DTEK Finance plc» зросла на 60% від вартості їх придбання (див. «Облігації ДТЕКу, які по дешевці скупала ICU, подорожчали на 40% після рішень порошенківського НКРЕКП«).

«Вищевказані факти можуть свідчити про те, що саме завдяки прийняттю головою та членами НКРЕКУ постанови №289, вартість придбаних «ICU Investment Management Ltd», «CIS Opportunities Fund SPC Ltd» і «Global Opportunities Fund SPC Ltd» єврооблігацій «DTEK Finance plc» значно зросла, що дозволило невстановленим слідством особам , в інтересах яких діяла НКРЕКУ, отримати надприбутки за результатами проведених операцій з купівлі-продажу цінних паперів», – йдеться в судовій ухвалі.

Відзначається, що у слідства є достатні підстави вважати, що глава і члени НКРЕКУ, при прийнятті формули «Роттердам +» діяли не тільки в інтересах компаній групи ДТЕК, але і в інтересах юридичних і фізичних осіб, які протягом 2015 – 2016 рр. через компанії групи ICU, здійснювали придбання єврооблігацій DTEK Finance plc.

Основними власниками головного «ICU Holdings Limited» є Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко. Пасенюка ЗМІ називають фінансовим партнером президента України Петра Порошенка.

Структури Пасенюка раніше брали участь в процесі передпродажної підготовки належить родині Порошенко кондитерської фабрики Roshen. Зараз, за ​​словами Пасенюка, під керуванням ICU знаходяться активи на $500 млн.

Група ICU раніше належала Валерії Гонтаревої, яка продала свій пакет акцій після призначення головою Національного банку України. Співвласником ICU також є Володимир Демчишин, який у вказаний період скупки єврооблігацій був міністром енергетики та вуглепрому.

Раніше повідомлялося, що НАБУ початок досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКУ через формули «Роттердам +».

Група ICU в коментарі «Liga.net» з цього приводу заявила наступне: «ICU, як законослухняна група, діє строго в рамках законодавства країн, в юрисдикціях яких зареєстровані і проводять операції компанії групи. ICU завжди сумлінно надає документи, які вимагаються відповідно до отриманих в установленому порядку запитами, і зацікавлена ​​в об’єктивному, аполітичну і незаангажованого процесі встановлення істини».

Нагадаємо, у 2016 році компанія ICU запевняла, що стрибок цін на облігації «ДТЕК» стався не через формули НКРЕКУ, яка істотно підвищує маржинальність енергетичного бізнесу Ахметова, а через приїзд двох великих груп інвесторів, привезених банками «Nomura» і «Barclays».

У той же час, «Економічна правда» раніше оприлюднила аналітичну записку «Barclays Ukraine» (Trip Note), в якій компанія ставить під сумнів можливий ріст ціни на облігації ДТЕК.

«Ми бачимо ризик падіння вартості облігацій ДТЕК, які підвищилися в ціні на 10 пунктів протягом останнього місяця при тому, що подібна зміна, на нашу думку, не була виправдана динамікою базових макроекономічних індикаторів», – йдеться в записці.

«З огляду на низьку купівельну спроможність населення, фінансове навантаження від підвищення тарифів на газ, вимушену необхідність українського уряду підвищувати ціни на електроенергію і створювати новий електроенергетичний ринок: ми не впевнені в швидкості реалізації цих реформ з боку ДТЕК, враховуючи той факт, що раніше дана швидкість була незадовільною», – йдеться в рекомендації.

Крім цього, за словами одного з інвестбанкірів, що побажали залишитися неназваним, «Barclays в ході поїздки в Україну рекомендував не купувати ДТЕК, а продавати».

«Так що навряд чи акції ДТЕК зросли через приїзд двох великих груп інвесторів, привезених банками Nomura і Barclays», – зазначив співрозмовник.

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