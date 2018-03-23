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Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі у півтора-два рази дорожче ринку

23 Березня 2018

Виконавчий комітет Криворізької міської ради 14 березня уклав угоду з КП «Автобаза №1» про послуги таксі з водієм за 8,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі відміняли через нестачу учасників.

Послуги надаватимуть з 12 березня по 31 грудня з використанням 42 легкових автомобілів (7,98 млн грн.), двох мікроавтобусів (90 тис грн.) та автобуса (8 тис грн.). Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.

Кілометр пробігу коштує 3-19 грн., а година роботи – 140-161 грн. у робочі дні та 194-216 грн. у свята і вихідні. Торік аналогічні послуги замовляли в цього самого комунального підприємства відповідно по 3-14 грн./км, 100-151 грн./год. та 136-203 грн./год.

Серед легкових автомобілів найвищою є погодинна ставка Toyota Camry – 161 грн. у робочі дні та 216 грн. у свята і вихідні. Кілометр пробігу останньої коштує 5 грн.

Днем пізніше Дніпропетровська облрада замовила ДОКП «Спецавтобаза» послуги Toyota Camry з водієм у півтора-два рази дешевше – по 106 грн./год. у будь-який день. Кілометр її пробігу коштував 5 грн. за містом і 6 грн. у місті. Ставки решти автомобілів, автобусів і мікроавтобусів не перевищували 166 грн./год.

Крім того, нещодавно Запорізька облрада замовила у своїх комунальників перевезення різними легковими автомобілями і мікроавтобусами по 122-152 грн./год. і 3-7 грн./км.

А Національне антикорупційне бюро винайняло в автопідприємства Кабміну легковий автомобіль Шкода Октавія 1,6 л із водієм по 95 грн./год. і 4 грн./км.

У Києві погодинна вартість таксі становить 50150 грн. залежно від класу автомобіля.

Нагадаємо, у січні-лютому криворізька «Автобаза №1» взяла в лізинг шість якихось автівок на суму 3,87 млн грн., не оприлюднивши жодних подробиць про контракти.

 

Транспортний засіб Кількість Ціна роботи в робочі дні, грн./год. з ПДВ Ціна роботи у свята і вихідні, грн./год. з ПДВ Ціна пробігу, грн./км з ПДВ
Пежо 607 1 143,93 198,77 6,37
Пежо 607 1 143,93 198,77 5,64
Тойота Камрі 1 160,80 215,64 5,39
Вольво 8-80 1 143,93 198,77 6,07
Пежо 406 8 143,91 198,74 4,87
Пежо 206 7 140,35 193,68 3,82
Пежо 605 1 143,93 198,77 4,13
Дачія Логан 10 140,35 193,68 3,42
Шкода Фабіа 1 140,35 193,68 3,43
Деу Ланос 1 140,35 193,68 3,78
Деу Сенс 2 140,35 193,68 3,46
ВАЗ 2105 1 140,35 193,68 4,10
Тойота Ленд Круізер 200 1 156,50 212,83 10,68
Тойота Ленд Круізер 100 1 154,34 210,67 10,75
GMC Savana 1 152,58 208,91 10,25
Рено Трафік 1 142,95 197,16 4,73
Рено Кенгу 1 140,35 193,68 4,42
ПЕЖО Партнер 1 140,58 193,91 4,45
УАЗ 3962 1 143,93 198,77 8,57
ПЕЖО Боксер (мікроавтобус) 1 146,29 201,13 6,82
ГАЗ 32213 (мікроавтобус) 1 146,36 201,20 8,61
Вольво В12 (автобус) 1 160,50 215,93 19,26

 

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