Мерія Кривого Рогу відписала 8 мільйонів на таксі у півтора-два рази дорожче ринку

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
23 Березня 2018
Виконавчий комітет Криворізької міської ради 14 березня уклав угоду з КП «Автобаза №1» про послуги таксі з водієм за 8,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер уже двічі відміняли через нестачу учасників.
Послуги надаватимуть з 12 березня по 31 грудня з використанням 42 легкових автомобілів (7,98 млн грн.), двох мікроавтобусів (90 тис грн.) та автобуса (8 тис грн.). Повний перелік із цінами можна побачити у таблиці нижче.
Кілометр пробігу коштує 3-19 грн., а година роботи – 140-161 грн. у робочі дні та 194-216 грн. у свята і вихідні. Торік аналогічні послуги замовляли в цього самого комунального підприємства відповідно по 3-14 грн./км, 100-151 грн./год. та 136-203 грн./год.
Серед легкових автомобілів найвищою є погодинна ставка Toyota Camry – 161 грн. у робочі дні та 216 грн. у свята і вихідні. Кілометр пробігу останньої коштує 5 грн.
Днем пізніше Дніпропетровська облрада замовила ДОКП «Спецавтобаза» послуги Toyota Camry з водієм у півтора-два рази дешевше – по 106 грн./год. у будь-який день. Кілометр її пробігу коштував 5 грн. за містом і 6 грн. у місті. Ставки решти автомобілів, автобусів і мікроавтобусів не перевищували 166 грн./год.
Крім того, нещодавно Запорізька облрада замовила у своїх комунальників перевезення різними легковими автомобілями і мікроавтобусами по 122-152 грн./год. і 3-7 грн./км.
А Національне антикорупційне бюро винайняло в автопідприємства Кабміну легковий автомобіль Шкода Октавія 1,6 л із водієм по 95 грн./год. і 4 грн./км.
У Києві погодинна вартість таксі становить 50–150 грн. залежно від класу автомобіля.
Нагадаємо, у січні-лютому криворізька «Автобаза №1» взяла в лізинг шість якихось автівок на суму 3,87 млн грн., не оприлюднивши жодних подробиць про контракти.
|Транспортний засіб
|Кількість
|Ціна роботи в робочі дні, грн./год. з ПДВ
|Ціна роботи у свята і вихідні, грн./год. з ПДВ
|Ціна пробігу, грн./км з ПДВ
|Пежо 607
|1
|143,93
|198,77
|6,37
|Пежо 607
|1
|143,93
|198,77
|5,64
|Тойота Камрі
|1
|160,80
|215,64
|5,39
|Вольво 8-80
|1
|143,93
|198,77
|6,07
|Пежо 406
|8
|143,91
|198,74
|4,87
|Пежо 206
|7
|140,35
|193,68
|3,82
|Пежо 605
|1
|143,93
|198,77
|4,13
|Дачія Логан
|10
|140,35
|193,68
|3,42
|Шкода Фабіа
|1
|140,35
|193,68
|3,43
|Деу Ланос
|1
|140,35
|193,68
|3,78
|Деу Сенс
|2
|140,35
|193,68
|3,46
|ВАЗ 2105
|1
|140,35
|193,68
|4,10
|Тойота Ленд Круізер 200
|1
|156,50
|212,83
|10,68
|Тойота Ленд Круізер 100
|1
|154,34
|210,67
|10,75
|GMC Savana
|1
|152,58
|208,91
|10,25
|Рено Трафік
|1
|142,95
|197,16
|4,73
|Рено Кенгу
|1
|140,35
|193,68
|4,42
|ПЕЖО Партнер
|1
|140,58
|193,91
|4,45
|УАЗ 3962
|1
|143,93
|198,77
|8,57
|ПЕЖО Боксер (мікроавтобус)
|1
|146,29
|201,13
|6,82
|ГАЗ 32213 (мікроавтобус)
|1
|146,36
|201,20
|8,61
|Вольво В12 (автобус)
|1
|160,50
|215,93
|19,26
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