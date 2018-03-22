НОВИНИ

22.03.2018

«Укрпошта» замовила авіакомпаніям перевезень пошти на $5 мільйонів

Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві

Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків

У Хмельницькому без конкурсу замовили патентовані світлофори за 4 мільйони

Комунальники Кременчука розіграли між партнерами 6 мільйонів на ремонт тротуарів

Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька

«Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ

«Мирноградвугілля» замовило «регіоналу» російських запчастин на 92 мільйони

«Укргазвидобування» з нульовою економією купило черкаських автобусів Атаман на 130 мільйонів

21.03.2018

У Гройсмана зупиняють конкурси на керівників крупних держпідприємств і монополізують вплив

«ОККО» і «комодівці» отримали більшість з 1,3 мільярда на дизель для армії

Суд оштрафував заммера Новомосковська, який голосував за землю для фірми доньки

Армія з незначною економією роздала чверть мільярда на зимові куртки трохи дорожче, ніж торік

Дорожники викинули «Онур» з тендеру на 306 мільйонів через дискримінаційну вимогу задля «Ростдорстрою»

Фірма відсудила у замовника 5 тисяч гривень, сплачених за скаргу в АМКУ по відхиленню з тендеру

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

«Укргазвидобування» з нульовою економією купило черкаських автобусів Атаман на 130 мільйонів

22 Березня 2018

ПАТ «Укргазвидобування» 16 березня за результатом тендеру замовило ТОВ «Автоград-2007» автобусів на 129,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч для філій поставлять 59 білих пасажирських автобусів Ataman A09216 Євро 5 на 30 місць виробництва ПАТ «Черкаський автобус» у 2018 році по 2,20 млн грн.

Вони матимуть кондиціонер або клімат-контроль для водія і пасажирів, м’які сидіння з пасками безпеки, логотипи «Укргазвидобування» на бокових сторонах та шторках тощо.

У жовтні 2017 року «Автоград-2007» продав поліції автобуси спецпризначення D09216 Євро 5, виготовлені у 2017 році на базі нинішньої моделі A09216, по 2,13 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Торговий дім Динат Груп» Олексія Марінцева та Олександра Ордината, чия ціна до гривні дорівнювала ціні «Автоград-2007» та очікуваній вартості закупівлі. Суперник подав пропозицію 29 грудня, тобто раніше, ніж переможець 9 січня, тож її розглянули першою. Однак вона була відхилена через якусь невідповідність вимогами тендеру з посиланням на протокол засідання Центральної конфліктної комісії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 26 січня.

Черкаський «Автоград-2007» належить Андрію Каданцеву і Дмитру Майданику.

Виробник «Черкаський автобус» на 19% належить ТОВ «Український автобус», записаному на фінансового директора Світлану Свешнікову. Ще 80% акцій має ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф».

До 2011 р. «Український автобус» називався «Автомобільний дім «Богдан», а черкаське підприємство-виробник відповідно входило до складу корпорації «Богдан», співвласником якої був Петро Порошенко. У 2011 р. «Богдан» продав контрольний пакет акцій «КУА «Ізі Лайф».

Одним із бенефіціарів «КУА «Ізі Лайф» є мешканка офшорного Белізу – Tiffany Nicole Brown, на яку заведено низку британських підприємств. Зокрема вона керує фірмою «Petrochemical Systems L.P.» (Шотландія), яка поставляє «Укргазвидобуванню» метанол.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року «Черкаський автобус» разом з «Українським автобусом» зайняли сьоме місце у Топ-10 постачальників автобусів і тролейбусів після Майдану.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.03.2018

Київ Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві

Донецьк Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків

Хмель У Хмельницькому без конкурсу замовили патентовані світлофори за 4 мільйони

Полтава Комунальники Кременчука розіграли між партнерами 6 мільйонів на ремонт тротуарів

Харків Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька

Харків «Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ

Донецьк «Мирноградвугілля» замовило «регіоналу» російських запчастин на 92 мільйони

21.03.2018

Дніпро Суд оштрафував заммера Новомосковська, який голосував за землю для фірми доньки

Вінниця Дорожники викинули «Онур» з тендеру на 306 мільйонів через дискримінаційну вимогу задля «Ростдорстрою»

Київ Фірма відсудила у замовника 5 тисяч гривень, сплачених за скаргу в АМКУ по відхиленню з тендеру

Черкаси Мер Черкас передумав судитися через утаємничений детальний план, який дозволяє забудувати набережну висотками

Київ Музей Голодомору збільшиться за 122 мільйони (фото)

Хмель Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Хмельниччині

20.03.2018

Донецьк Знайомі підприємці розпиляли 370 тисяч на м’ясі для освітян Бахмута з «дельтою» 20-30%

Донецьк В Краматорську 4 мільйони на утеплення будинків злили фірмі, яку прокурори підозрюють у халтурі на Криворіжжі

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ