У Хмельницькому без конкурсу замовили патентовані світлофори за 4 мільйони

Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Хмельницького міськвиконкому 2 березня повідомило про намір укласти з чернігівським ТОВ «Багатопрофільне підприємство “Атілос”» договір поставки 275 світлофорів за 3,81 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовник вирішив придбати світлофори у рамках переговорної процедури, посилаючись на те, що дана закупівля «пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності». В обґрунтуванні йдеться, зокрема, про те, що 23 лютого цього року замовнику надійшов лист від ТОВ «БП “Атілос”» у якому фірма повідомила, що є власником патентів на дві корисні моделі – № 123170 (транспортний світлофор-табло) та № 88453 (Пішохідний світлофор-табло).

12 березня ще один виробник світлофорів, ТОВ «СЕА Електротехніка» завантажило скаргу в АМКУ, у якій зазначило, що дії замовника порушують законодавство у сфері публічних закупівель. Власниками патенту на пішохідний світлофор-табло, йдеться у скарзі, є фізичні особи – Євгеній Тараненко та Володимир Терещенко, а не «Атілос» (Тараненко – один із співвласників «Атілоса»). Щодо патенту на транспортний світлофор-табло, то скаржник прикріпив скрін із Цифрової патентної бібліотеки, де станом на 12 березня цього року зазначається, дія патенту припинена, але може бути поновлена. Станом на сьогодні патент діє.

Крім того, згідно з законодавством, об’єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, а не товар, у даному випадку світлофори Т1.2ТВЧ1-01-АТ, Т1.3ТВЧ2-01-АТ, Т1.6ТВЧ2-01-АТ, П1.1ТВЧ1-01-АТ. Більше того, відмітив скаржник, сам замовник прописує поруч з кожним типом світлофора слово «еквівалент», яке саме по собі передбачає необхідність проведення відкритих торгів.

Як пояснив скаржник, в Україні є щонайменше три виробники сертифікованих світлофорів, які підлягають придбанню у рамках даної закупівлі. Окрім «Атілоса» та «СЕА Електротехніки», це також ТОВ «Комкон Трафік».

ТОВ «БП “Атілос”» ділять чернігівчани Анатолій Хрущ, Василь Половецький та Євгеній Тараненко, останній також займає посаду керівника підприємства. Анатолій Хрущ є головою Чернігівської обласної галузевої організації роботодавців «Спілка промисловців», неодноразово балотувався до Чернігівської міської ради від різних партій. За інформацією Українського агентства стандартизації, восени 2016 року Євген Тараненко входив до керівної ради органу як член Федерації роботодавців України, яку раніше очолював Дмитро Фірташ.

У 2011 році «НГ» фіксували нерівномірність ціноутворення від «Атілосу» – у жовтні того року «Київдорсервіс» замовив фірмі 500 світлофорів за 2,30 млн грн, тоді як кількома місяцями раніше «Спеціалізоване монтажно-експлуатаційне управління ГУ МВС України у Львівській області» замовляло компанії 510 світлофорів різного типу та 140 табло відліку часу за 1,81 млн грн.

У період часу з 2010 року по сьогодні БП «Атілос» отримало замовлень на понад 53 млн грн.

Відмітимо, сьогодні у «Прозорро» опубліковано більше сорока лотів на закупівлю світлофорів у різних регіонах України, очікувана вартість яких складає 40,54 млн грн. З них 34,75 млн грн мають бути освоєні у рамках відкритих торгів.

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