НОВИНИ

22.03.2018

«Укрпошта» замовила авіакомпаніям перевезень пошти на $5 мільйонів

Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві

Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків

У Хмельницькому без конкурсу замовили патентовані світлофори за 4 мільйони

Комунальники Кременчука розіграли між партнерами 6 мільйонів на ремонт тротуарів

Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька

«Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ

«Мирноградвугілля» замовило «регіоналу» російських запчастин на 92 мільйони

«Укргазвидобування» з нульовою економією купило черкаських автобусів Атаман на 130 мільйонів

21.03.2018

У Гройсмана зупиняють конкурси на керівників крупних держпідприємств і монополізують вплив

«ОККО» і «комодівці» отримали більшість з 1,3 мільярда на дизель для армії

Суд оштрафував заммера Новомосковська, який голосував за землю для фірми доньки

Армія з незначною економією роздала чверть мільярда на зимові куртки трохи дорожче, ніж торік

Дорожники викинули «Онур» з тендеру на 306 мільйонів через дискримінаційну вимогу задля «Ростдорстрою»

Фірма відсудила у замовника 5 тисяч гривень, сплачених за скаргу в АМКУ по відхиленню з тендеру

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

У Хмельницькому без конкурсу замовили патентовані світлофори за 4 мільйони

22 Березня 2018

Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Хмельницького міськвиконкому 2 березня повідомило про намір укласти з чернігівським ТОВ «Багатопрофільне підприємство “Атілос”» договір поставки 275 світлофорів за 3,81 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовник вирішив придбати світлофори у рамках переговорної процедури, посилаючись на те, що дана закупівля «пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності». В обґрунтуванні йдеться, зокрема, про те, що 23 лютого цього року замовнику надійшов лист від ТОВ «БП “Атілос”» у якому фірма повідомила, що є власником патентів на дві корисні моделі – № 123170 (транспортний світлофор-табло) та № 88453 (Пішохідний світлофор-табло).

12 березня ще один виробник світлофорів, ТОВ «СЕА Електротехніка» завантажило скаргу в АМКУ, у якій зазначило, що дії замовника порушують законодавство у сфері публічних закупівель. Власниками патенту на пішохідний світлофор-табло, йдеться у скарзі, є фізичні особи – Євгеній Тараненко та Володимир Терещенко, а не «Атілос» (Тараненко – один із співвласників «Атілоса»). Щодо патенту на транспортний світлофор-табло, то скаржник прикріпив скрін із Цифрової патентної бібліотеки, де станом на 12 березня цього року зазначається, дія патенту припинена, але може бути поновлена.  Станом на сьогодні патент діє.

Крім того, згідно з законодавством, об’єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, а не товар, у даному випадку світлофори Т1.2ТВЧ1-01-АТ, Т1.3ТВЧ2-01-АТ, Т1.6ТВЧ2-01-АТ, П1.1ТВЧ1-01-АТ. Більше того, відмітив скаржник, сам замовник прописує поруч з кожним типом світлофора слово «еквівалент», яке саме по собі передбачає необхідність проведення відкритих торгів.

Як пояснив скаржник, в Україні є щонайменше три виробники сертифікованих світлофорів, які підлягають придбанню у рамках даної закупівлі. Окрім «Атілоса» та «СЕА Електротехніки», це також ТОВ «Комкон Трафік».

ТОВ «БП “Атілос”» ділять чернігівчани Анатолій Хрущ, Василь Половецький та Євгеній Тараненко, останній також займає посаду керівника підприємства. Анатолій Хрущ є головою Чернігівської обласної галузевої організації роботодавців «Спілка промисловців»,  неодноразово балотувався до Чернігівської міської ради від різних партій. За інформацією Українського агентства стандартизації, восени 2016 року Євген Тараненко входив до керівної ради органу як член Федерації роботодавців України, яку раніше очолював Дмитро Фірташ.

У 2011 році «НГ» фіксували нерівномірність ціноутворення від «Атілосу» – у жовтні того року «Київдорсервіс» замовив фірмі 500 світлофорів за 2,30 млн грн, тоді як кількома місяцями раніше «Спеціалізоване монтажно-експлуатаційне управління ГУ МВС України у Львівській області» замовляло компанії 510 світлофорів різного типу та 140 табло відліку часу за 1,81 млн грн.

У період часу з 2010 року по сьогодні БП «Атілос» отримало замовлень на понад 53 млн грн.

Відмітимо, сьогодні у «Прозорро» опубліковано більше сорока лотів на закупівлю світлофорів у різних регіонах України, очікувана вартість яких складає 40,54 млн грн. З них 34,75 млн грн мають бути освоєні у рамках відкритих торгів.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

22.03.2018

Київ Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві

Донецьк Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків

Хмель У Хмельницькому без конкурсу замовили патентовані світлофори за 4 мільйони

Полтава Комунальники Кременчука розіграли між партнерами 6 мільйонів на ремонт тротуарів

Харків Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька

Харків «Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ

Донецьк «Мирноградвугілля» замовило «регіоналу» російських запчастин на 92 мільйони

21.03.2018

Дніпро Суд оштрафував заммера Новомосковська, який голосував за землю для фірми доньки

Вінниця Дорожники викинули «Онур» з тендеру на 306 мільйонів через дискримінаційну вимогу задля «Ростдорстрою»

Київ Фірма відсудила у замовника 5 тисяч гривень, сплачених за скаргу в АМКУ по відхиленню з тендеру

Черкаси Мер Черкас передумав судитися через утаємничений детальний план, який дозволяє забудувати набережну висотками

Київ Музей Голодомору збільшиться за 122 мільйони (фото)

Хмель Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Хмельниччині

20.03.2018

Донецьк Знайомі підприємці розпиляли 370 тисяч на м’ясі для освітян Бахмута з «дельтою» 20-30%

Донецьк В Краматорську 4 мільйони на утеплення будинків злили фірмі, яку прокурори підозрюють у халтурі на Криворіжжі

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ