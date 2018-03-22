Торгівлю кредитами віддали іноземцям

Американців, які ще при Гонтаревій зайшли на територію Ворушиліна за допомоги юристів замголови Адміністрації президента, розбавили новачки з Лондону та старожили.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 березня відібрав компанії, які займатимуться продажем пулів кредитів збанкрутілих банків. Відповідні дані оприлюднено на сайті ФГВФО.

Послуги комплексної підготовки та організації відкритих торгів (аукціонів) для пулів кредитів ТОВ «Дебтекс Україна», ТОВ «Фьост файненшіал нетворк Юкрейн», ТОВ «КПМГ-Україна», та ТОВ «Ексіто партнерс і Коен Україна».

Послуги комплексної підготовки до продажу пулів кредитів надаватимуть ці ж чотири фірми та ще ТОВ «Прайсуотерхаускуперс».

Конкурси були призначені на 21 лютого, однак окремих повідомлень на сайті ФГВФО про їх подробиці та завершення немає, оприлюднено лише переліки переможців.

Йдеться про пули кредитів неплатоспроможних банків, які раніше не були реалізовані на майданчиках «Прозорро. продажі» по системі голландських аукціонів, яка дозволяє опустити ціну лотів до 20% від стартової ціни. Непродані по такій ціні кредити у подальшому будуть пакетуватись у ще більші пули і продаватимуться з ще більшою знижкою аж до 1% від ціни самих кредитів.

За даними учасників ринку, цінність послуги з підготовки до продажу пулів кредитів полягає в тому, що лише той, хто формуватиме пул, буде достеменно знати які саме об’єкти та кредити будуть закладатись в пул, бо детальна інформація про складові – важкодоступна навіть для учасників ринку, або буває помилковою (наприклад, Нацбанк нещодавно реалізував будинок не за вказаною ним же адресою).

Відтак, в один пул можна включити «погані» кредити та застави, а в другий – «хороші». І той, хто напевне знатиме про якість пулу, буде насправді торгуватись за нього на аукціоні, який, можливо, проводитиме та сама фірма, що і формувала пули. Таким чином може виникнути послуга «замкнутого циклу», коли інсайдери за винагороду надаватимуть зацікавленим покупцям не тільки інформацію про пули, а і зможуть впливати на їх складові. У подальшому ті, хто зможе купити пули по найдешевшій ціні, знаючи, що всередині них є коштовні об’єкти, зможуть перепродати їх за вищою ціною вже розкривши покупцям раніше невідомі широкому загалу детальні дані про складові пулу.

Основною вимогою до учасників конкурсів на формувальників пулів та проведення аукціонів був:

«досвід надання комплексних послуг з підготовки до продажу пулу кредитів балансовою вартістю (сумарною заборгованістю по тілу кредиту та відсотках) не менше 9 млрд. гривень (або еквіваленту цієї суми в іноземній валюті…) за останні три роки».

В останні роки в Україні такі пули взагалі не реалізовувались, відтак така норма відсікала українських учасників ринку, але дозволяла брати участь в конкурсі іноземним компаніям, які відкривали юробличчя в Україні. Конкурсні умови передбачали, що українські дочірні компанії можуть у якості підтвердження досвіду пред’являти досвід закордонних материнських фірм. На думку Асоціації «Біржові та електронні майданчики», така вимога про трирічній досвід з 9-мільярдними пулами була дискримінаційною.

Розмови про те, що українські «доньки» американських компаній «Debt Exchange Inc» і «First Financial Network Inc» можуть отримати ринок торгівлі активами неплатоспроможних банків почались у 2016 році, коли вони створили свої дочірні компанії в Україні. Учасники ринку припускали, що вони мають високе політичне покровительство.

Серед ознак можливого лобіювання наводились такі дані – потужні американські компанії створили українські юробличчя на адресах масової реєстрації, а їх першими директорами були юристи з фірми «Aequo». (Директором ТОВ «Дебтекс Україна» був Олександр Терещенко, ТОВ «Фьост Файненшиал нетворк Юкрейн» – Богдан Дмуховський. Докладніше про усіх фігурантів – в таблиці нижче).

Компанія «Aequo» створена вихідцями з юридичної компанії «Василь Кісіль і Партнери» одночасно з призначенням ще одного вихідця з цієї фірми Олексія Філатова заступником голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна. Нова юристка «Aequo» Анна Бабіч та Філатов ще у фірмі «Василь Кісіль і партнери» в 2013 році супроводжували продаж Ложкіним медіа холдингу «UMH Group» Сергію Курченку.

У подальшому «юристів Філатова» в «дочірках» американців замінили інші люди.

У вересні 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вже планував продати права вимоги за кредитами банків на суму 13 млрд грн. через «Дебтекс Україна» і «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн». Напередодні інвестиційна група «ICU», яка обслуговує інтереси президента Петра Порошенка, устами Макара Пасенюка заявила, що планує назбирати $200 млн. для роботи з проблеминими активами, а по факту зібрали 5 млрд грн. для участі в аукціоні з продажу активів банків-банкрутів.

Тоді ФГВФО і Нацбанк не повідомили якою логікою керувалися, формуючи кредитні пули, і чому тоді без конкурсу були обрані саме ці американські фірми.

Після публічного розголосу та початку дослідження АМКУ обставин обрання цих продавців, ту продаж кредитів відмінили і зібрані «ICU» залишились невитраченими. Після чого ФГВФО двічі оголошував конкурс на відбір продавців та формувальників кредитних пулів, який і завершився обранням тих самих американських фірм та кількох інших гравців. Серед них повним новачком для України є ТОВ «Ексіто партнерс і Коен Україна». Юробличчя було зареєстроване у грудні 2017 році одночасно з оголошенням відборів ФГВФО. Власником є існуюча лондонська фірма «Exito Partners», однак про її зв’язок з Україною досі не було відомо.

ТОВ «Дебтекс Україна» Створена у 2016 р. Бенефіціари – американці Брюс Гансел, Дж. Кінгслі Грінленд, Томас Гудвін. Раніше директором був юрист «Aequo» Олександр Терещенко. Нинішній директор – Сергій Синявський. Він також був директором і кінцевим бенефіціаром ТОВ «ММК-Фінанс Трекінг», яке було зареєстроване за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2 №43. За цією ж адресою масової реєстрації прописане ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн». Крім того, «ММК-Фінанс Трекінг» Синявського є одним із засновників ТОВ «Амерікан Фінаншіал Груп-Україна» (з 02.08.2017 – в стані припинення). Нацкомфінпослуг ухвалило рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання коштів у цій фірмі, після того, як перевірка комісії не виявила представників компанії за місцем реєстрації. ТОВ «Фьост файненшіал нетворк Юкрейн» Створена у 2016 р. Бенефіціари – американці Блісс А. Морріс, Джон А. Морріс. Раніше директором був юрист «Aequo» Богдан Дмуховський. Нинішній директор – Хілл Бенджамін. Фірма прописана у пров. Музейний, 8, офіс 1. Тут же прописане ТОВ «Фінансова Компанія “Де Вей” (бенефіціар Дмитро Слободенко). Перший директор цієї фірми Сергій Телегей у резюме про пошуки роботи вказує, що останнім часом працював в аудиторській фірмі і брав участь в підготовці звітів та матеріалів для формування вартості активів, які реалізуються ФГВФО (НБУ) ТОВ «Ексіто партнерс і Коен Україна» Створена у грудні 2017 р. разом з оголошенням конкурсу ФГВФО. Засновником є компанія «Ексіто партнерс лімітед» (23 Колледж Хілл, Лондон). Бенефіціарами є британці – Мікеле Дель Бо, Анджам Навід Аріф, Вазім Махмуд Аріф, Мавіш Хумаюн, Наем Первез Аріф, Салім Джавід Аріф. Директор – Олег Мазур. ТОВ «КПМГ-Україна» Створена у 2001 р. Засновником є «КПМГ лімітед» зі Сполученого королівства. Директор – Андрій Цимбал. ТОВ «Прайсуотерхаускуперс» Створена у 1993 р. Засновником є «Прайсвотерхаускуперс Істерн Юроп б.в.» з Нідерландів. Директор – Олег Тимків.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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