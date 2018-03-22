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Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька

22 Березня 2018

Син заступника голови Харківської ОДА Євгенія Шахненка в 2017 році отримував гроші від ТОВ «Індіго-Груп» та засновника цієї фірми Павла Бабенка.

Про це повідомив Харківський антикорупційний центр з посиланням на опубліковану Шахненком-старшим декларацію про доходи за 2017 рік.

Заступник губернатора задекларував, що його син Євген Шахненко-молодший минулого року отримав 10 тис грн. від Павла Бабенка як заробітню плату за основним місцем роботи, а також  майже 12 тис грн. від «Індіго Груп» – за цивільно-правовою угодою.

«Індіго-Груп» є одним з головних тендерних фаворитів на будівельних підрядах у Харківській області, зокрема, на тендерах, які проводить Департамент капітального будівництва ОДА. Роботу цього Департаменту контролює саме віце-губернатор Євгеній Шахненко.

Фірма  належить Павлу Бабенку й Віталію Говорусі.

«Індиго-Груп» була головним підрядником під час відновлення Балаклії (Харківська обл.)  після вибухів на військових складах. З нею уклали 33 договори на загальну суму 38,28 млн грн. За інформацією «ХАЦ», фірма де-факто формувала дефектні акти після виділення коштів, не виконувала заплановані роботи, завищувала вартість будівельних матеріалів в рази. За підрахунками керівника «ХАЦ» Дмитра Булаха, було привласнено близько 50% коштів.

«Індіго Груп» є фігурантом декількох кримінальних проваджень. Одне з них було відкрито після заяви активістів стосовно саме використання бюджетних коштів в Бакалії.

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