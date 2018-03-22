«Мирноградвугілля» замовило «регіоналу» російських запчастин на 92 мільйони

ДП «Мирноградвугілля» 16 березня за результатами переговорної процедури уклало договір з ТОВ «Ерлайт» щодо поставки запасних частин до стрічкових конвеєрів загальною вартістю 91,95 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Неконкурентну процедуру закупівлі замовник пояснив двічі відміненими тендерами, на які не прийшов жоден учасник.

В результаті переговорної процедури контракт уклали з ТОВ «Ерлайт». Ця фірма вже постачала «Мирноградвугіллю» запчастини до стрічкових конвеєрів – торік наприкінці серпня «Ерлайт» переміг у відкритих торгах пов’язане з ним ТОВ «Альфа НТ», отримавши договір поставки вартістю 3,73 млн грн. За опублікованими тоді даними, фірма постачає обладнання виробництва АТ «Курская фабрика технических тканей» (м. Курськ, РФ).

Повний перелік замовлених у «Ерлайту» товарів, а також їхня вартість, зафіксована у договорі від 29 серпня 2017 року, у таблиці нижче.

Згідно з контрактом, товари постачатимуться партіями, у відповідності до заявок замовника, протягом 20 днів з моменту оформлення запиту.

Одноосібним власником та керівником київського ТОВ «Ерлайт» є Роман Ремізов, колишній депутат Кіровської райради в м. Донецьку від «Партії регіонів».

За даними «Прозорро», з кінця 2016 року компанія отримала державних підрядів на загальну суму 271 млн грн («Мирноградвугілля» – 96,39 млн грн, «Первомайськвугілля» – 93,41 млн грн, «Селидіввугілля» – 77,80 млн грн, «Шахтоуправління “Південнодонбаське”» – 3,52 млн грн).

Товар Ціна, грн з ПДВ, 16.03.2018 Ціна, грн з ПДВ, 29.08.2017 Відносна зміна ціни, % Стрічка гумовотканева ШР-800-800/4ЕР-200-4,0/2,0 ТГУ-5 2 189,6 Х Х Стрічка гумовотканева ШР-1000-1000/5-ЕР-200-4,0-2,0 ТГУ-5 2 955,5 2 955,5 0 Стрічка гумовотканева ШР-1000-1600/4-ЕР-400-4,5-3,5 ТГУ-5 3 772 Х Х Роликоопора верхня РЛ800Д. 00.00.000-05РЕ 1 820 1 580 15,19 Роликоопора нижня РЛ800Д. 00.00.000-05РЕ 1 820 1 580 15,19 Роликоопора верхня РЛ-100П.000 1 910 Х Х Роликоопора нижня РЛ-100П.000 1 910 Х Х Комплекс автоматизованого управління конвейерами АУК.1М 351 000 Х Х

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