Комунальники Кременчука розіграли між партнерами 6 мільйонів на ремонт тротуарів

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22 Березня 2018

КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (Полтавська обл.) планує укласти угоду з ПП «Укрресурс-Буд» щодо ремонту тротуарів за 6,10 млн грн.

Про це пише «Кремінь.Антикор» з посиланням на дані системи «Прозорро».

На початку березня комунальне підприємство провело аукціон по закупівлі робіт з капітального ремонту тротуарів, прилеглих до скверу «ім. Олега Бабаєва». Свої пропозиції на торги надіслали два учасника – ПП «Укрресурс-Буд» та ФОП Левченко Олександр Миколайович.

«Укрресурс-Буд» запропонувало виконати роботи за 6,10 млн грн. Пропозиція його конкурента була на 1% дорожчою, але під час аукціону ФОП Левченко не зробив кроку на пониження ціни.

Крім того, підприємець не виконав низку умов для участі в самому тендері. Так,  однією з вимог документації була наявність тендерного забезпечення у вигляді банківської гарантії на суму 30 тис грн. Леченко, на відміну від конкурента, такої гарантії не надав.

Також всі гарантії підприємця, довідки, свідоцтва та інші документи тендерної пропозиції помістилися на 64 сторінках, з яких 55 сторінок склав кошторис. Для прикладу, пропозиція його конкурента – «Укрресурс-Буд», була розписана більш детально, вона зайняла загалом 232 сторінки.

Зараз пропозиція переможця торгів проходить процедуру кваліфікації.

«Укрресурс-Буд» із статутним капіталом 900 грн. зареєстроване в с. Озера Кобеляцького району.

На тендері у довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

фірма вказала адресу орендованого офісу – м. Горішні Плавні, вул. Конституції 32/33, офіс № 120.

Саме в цій триповерховій будівлі в офісі №114 знаходиться ПП «Ланкєа», власником та директором якої є згаданий вище ФОП Левченко.

Крім того, в поданій на тендер довідці  «Укрресурс-Буд» вказало, що майже всю необхідну техніку для майбутнього капремонту тротуарів (13 з 14 позицій) воно орендують саме у  «Ланкєа» Левченка.

Від «Наших грошей».

Євген Катрущенко

Засновником був «Укрресурс-Буд» був мешканець села Озера Артур Біденко, в цьому ж селі фірма прописана до цього часу. Зараз нею володіє та керує мешканець Горішніх Плавнів Євген Катрущенко.

За даними системи «Прозорро», з 2016 року «Укрресурс-Буд» отримало замовлень на 10,89 млн грн.

Створене в 2017 році ПП «Ланкєа» приймало участь в тендері виконкому Гошньоплавнівської міськради з ремонту тротуарів, але торги програв. За даними «Прозорро», це єдина спроба фірми отримати підряд за державні кошти.

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