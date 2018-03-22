«Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ

АК «Харківобленерго» 13 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Оргтехком» приладдя для ізольованих кабелів на 38,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 13 492 наконечників і муфт, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Виробником більшості муфт є російське ТОВ «Термофіт».

Найбільше коштів, а саме 9,55 млн грн. припадає на з’єднувальні муфти 10 СтпМ-9 з гільзами зі зривними болтами по 4 774 грн. за комплект. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу вдвічі дешевше – по 2 294 грн.

Ще 8,29 млн грн. піде на з’єднувальні муфти 10 СтпМ-8 з гільзами зі зривними болтами по 4 147 грн. за комплект. Їхня ринкова ціна вдвічі нижча – 1 734 грн.

З’єднувальні муфти 1Стп-5 з гільзами зі зривними болтами на 5,23 млн грн. замовили по 3 077 грн. за комплект. На ринку вони коштують втричі дешевше – по 1 165 грн.

Найдорожчими є німецькі перехідні муфти Raychem TRAJ-42/1×120-240-3HL з гільзами зі зривними болтами на 307 тис грн. по 102 тис грн. за комплект. Нині в Росії вони продаються в інтернет-магазинах по 99 тис руб., або 45 тис грн., що вдвічі дешевше.

У 2016 році їх продавали в Україні по 48 477 грн. при курсі 30 грн. за один євро, тобто приблизно по 1 616 євро, що за нинішнім курсом дорівнює 52 тис грн.

Ціна угоди на 21% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 49,00 млн грн.

ТОВ «Укренерготранс» не допустили до аукціону за ненадані зразки продукції, технічні невідповідності, гарантійний строк 4,5 роки замість необхідних 5 років та підтвердження повноважень підписанта лише для допорогових торгів.

Єдиним допущеним конкурентом було місцеве ТОВ «ТД Термофіт» Сергія Ходикіна.

Харківський «Оргтехком» належить Ігорю Сердюку – власнику ТОВ «Хозкомплект» і ТОВ «Харпромбаза». За даними Харківського антикорупційного центру, Сердюк має дружні зв’язки з виконавчим директором «Харківобленерго» Олегом Гриньком. Дівоче прізвище Наталії Сердюк саме Гринько. Крім того, родичем Сердюка є В’ячеслав Риман, який був заступником директора ПАТ «Одесаобленерго», а до того працював у «Харківобленерго». Нині фінансовим директором «Одесаобленерго» є Анастасія Риман.

Нагадаємо, посадовців «Харківобленерго» після публікації «Наших грошей» підозрювали у надмірному використанні коштів компанії під час закупівлі обладнання в «Оргтехкому» і ТОВ «ВО Енергомашкомплект». А в 2016 році поліція підозрювала «Харківобленерго», «Оргтехком» і ще кілька фірм у зловживанні службовим становищем при закупівлях устаткування, що могло призвести до переплати на суму 2,60 млн грн. Однак жодних даних про завершення цих проваджень немає.

«Харківобленерго» на 65% належить державі, ще 29% має фірма «Garensia Enterprises Limited» (Кіпр), яку пов’язують з Костянтином Григоришиним. У 2015 році Фонд держмайна призначив в. о. голови правління обленерго Володимира Яворського, екс-директора з енергозбуту «Запорiжжяобленерго». На останніх виборах він ішов у Харківську облраду від «Блоку Петра Порошенка».

Найменування товару Од. виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ Перехідна муфта TRAJ-42/1Х120-240-3HL з гільзами зі зривними болтами к-т 3 102 189 Муфти 35ПСТп-8 з гільзами зі зривними болтами к-т 18 35 114 Муфти 35ПКВТпН-8 з наконечниками зі зривними болтами к-т 12 21 399 Муфти POLT-42Е/1xo-L16 з наконечниками зі зривними болтами к-т 9 20 699 Муфти 10ПСТпЛ-8 з гільзами зі зривними болтами к-т 24 9 230 Муфти 10ПКВТпЛН-8 з наконечниками зі зривними болтами к-т 16 5 402 Муфти 10 СтпМ-9 з гільзами зі зривними болтами к-т 2 000 4 774 Муфти 10 СтпМ-8 з гільзами зі зривними болтами к-т 2 000 4 147 Муфти 1СТп-6 з гільзами зі зривними болтами к-т 1 100 3 453 Муфти 1Стп-5 з гільзами зі зривними болтами к-т 1 700 3 077 Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-3 з з’єднувачами зі зривними болтами к-т 30 2 905 Муфти 1СТп-4 з гільзами зі зривними болтами к-т 500 2 479 Муфти 1КНТпН-6 з наконечниками зі зривними болтами к-т 660 2 275 Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-3 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 2 146 Муфти 10 КВТпН-9 з наконечниками зі зривними болтами к-т 300 2 035 Муфти 1КВТпН-6 з наконечниками зі зривними болтами к-т 660 2 017 Муфти 1КНТпН-5 з наконечниками зі зривними болтами к-т 660 2 017 Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-3 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 924 Муфти 10 КВТпН-8 з наконечниками зі зривними болтами к-т 300 1 915 Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-2 з з’єднувачами зі зривними болтами к-т 30 1 865 Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-1 з з’єднувачами зі зривними болтами к-т 30 1 770 Муфти 1КВТпН-5 с з наконечниками зі зривними болтами к-т 660 1 641 Муфти 1КНТпН-4 з наконечниками зі зривними болтами к-т 500 1 625 Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-2 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 367 Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-1 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 283 Муфти 1КВТпН-4м з наконечниками зі зривними болтами к-т 500 1 283 Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-2 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 128 Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-1 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 036 Наконечники зі зривними болтами переріз 150-240 мм од. 800 292 Наконечники зі зривними болтами переріз 70-120 мм од. 800 227

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