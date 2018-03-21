У Гройсмана зупиняють конкурси на керівників крупних держпідприємств і монополізують вплив

На розгляд Кабінету Міністрів 21 березня винесено проект постанови щодо змін в процедурі призначення на конкурсах керівників державних підприємств та членів їх наглядових ради.

Проект внесений першим віце-прем’єр-міністром Степаном Кубівим. Документ передбачає, що з моменту його прийняття припиняються всі кадрові конкурси для держпідприємств з вартістю активів та річного доходу понад 200 млн грн., якщо на цей час не визначені кандидати на посаду.

Тепер уряд пропонує проводити по новим правила, що на думку розробників, має значно скоротити час проведення конкурсів.

Як і раніше, претендентів на посади буде затверджувати комітет, але його склад скоротиться з 18 до 8 людей. Половину з них будуть складати представники Кабміну, половину – незалежні експерти, яких буде затверджувати Кабмін. Кворум – три учасника, тобто буде достатньо представників уряду.

Претендентів буде затверджувати комісія з п’яти людей: двоє – представники Секретаріату Кабміну, представник Мін’юсту, представник органу управління та фахівець з відбору персоналу. У останнього – дорадчий голос, але він вивчає документи претендентів, його роботу оплачує підприємство, для якого шукають керівника. Склад комісії затверджує міністр Кабміну.

Протягом двох тижнів з моменту закінчення прийняття заявок, фахівець надає комісії свої висновки та рекомендує п’ять найкращих претендентів. Далі комісія може скоротити цей список до трьох претендентів і передати комітету, який і вибирає найкращого.

На затвердження нового керівника вносить міністр Кабміну.

Нова постанова регламентує, що підприємство ще за місяць до закінчення контракту з директором повинно про це проінформувати Кабмін. А після початку роботи в.о. керівника держпідприємства Кабмін має право через 30 днів оголосити кадровий конкурс.

При вивченні проекту постанови урядові експерти вказали, що робота в комітеті та комісії з відбору претендентів не є функцією Секретаріату міністрів. Натомість Фонд держмайна зауважив, що відбір незалежних експертів Кабміном зробить процес пошуку керівників непрозорим, а законопроект виписаний так, що комісія та комітет будуть лише затверджувати висновки фахівця з відбору персоналу. Ці зауваження були відхилені.

Нагадаємо, в липні минулого року прем’єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв активізувати процес відбору керівників для державних підприємств. В останні роки в якості в.о. керівники ПАТ «Центренерго», ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ДП «Укрспирт», ДП «Укрхімтрансаміак», ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та багато інших.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Люстрація, Уряд