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Суд оштрафував заммера Новомосковська, який голосував за землю для фірми доньки

21 Березня 2018

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровського області оштрафував заступника мера Новомосковська Юрія Караченцева, який як депутат міськради на сесії проголосував за виділення землі ТОВ «Прораб», керівником і засновником якого є його родичі. Про це написало видання «Інформатор».

У лютому 2017 року на сесії Новомосковської міськради депутати розглядали питання про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою фірмі «Прораб». Мова йшла про 0,58 га на вул. Північній, 1 в Новомосковську, які підприємство збиралося продовжувати орендувати.

Директором ТОВ «Прораб» є донька Караченцева Тетяна Чернова. Співзасновником фірми є Валентина Романенко. Це матір спільної з Караченцевим донькою Чернової. До 10 листопада 2015 року засновником фірми був сам Юрій Караченцев.

Перед голосуванням на користь ТОВ «Прораб» Юрій Караченцев не повідомив про конфлікт інтересів, тим самим він порушив закон про запобігання корупції. За даним фактом було складено адмінпротоколи про адміністративні правопорушення.

На засіданні суду Караченцев заявив, що ніякого конфлікту інтересів не було. За його словами, в цей день на порядку денному було багато питань з надання дозволів на землевпорядкування. З цим списком він ознайомився неуважно і не звернув увагу на те, що в ньому є фірма «Прораб».

Заступник мера Новомосковська сподівався на те, що комісія із земельних питання все детально вивчила, і ніяких помилок там бути не могло. Тільки в грудні минулого року він дізнався про рішення на користь фірми, де працює його донька. Через місяць, в січні 2018 року, він звернувся до Новомосковського міськради з проханням роз’яснити – чи був насправді конфлікт інтересів, чи ні. Депутати зібралися на комісію, подумали і вирішили, що ніякого конфлікту не було.

Тим не менш, 31 січня і 1 лютого цього року Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області прийняв рішення оштрафувати Юрія Караченцева по ч.1 ст. 172-7 КУпАП на 1700  грн. і по ч. 2 ст. 172-7 КУпАП на 3400 грн. Наразі справа розглядається в апеляції.

 

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