«ОККО» і «комодівці» отримали більшість з 1,3 мільярда на дизель для армії

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Міністерство оборони України 2-15 березня за результатами тендеру уклало низку угод про постачання літнього та арктичного дизельного палива на загальну суму 1,33 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Більше половини коштів, а саме 816,26 млн грн. отримає ПП «ОККО Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз»). Воно поставить 6 550 т літнього дизелю по 28 200-28 400 грн./т і 20 тис т арктичного дизелю по 31 390-31 680 грн./т.

Виробниками є ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь), ВАТ «Нафтан» (Білорусь) або ПАТ «Укргазвидобування».

ТОВ «Фірма «Фідея» із так званої групи Грановського дадуть 384,82 млн грн. за 5 700 т літнього дизелю по 28 731-29 051 грн./т і 7 тис т арктичного дизелю по 31 665-31 865 грн./т. Виробниками є «Мозирський нафтопереробний завод» або ПАТ «Укртатнафта».

У лютому армія замовила цій фірмі арктичний дизель трохи дешевше – по 31 480 грн./т.

Група Грановського («Трейд Коммодіті», «Август Пром», «Газтрейд», «Мета Оіл», «Торум», «Фідея») почала отримувати паливно-мастильні підряди Міноборони у жовтні 2015 року. Відтоді армія уклала з цими фірмами угод на 5,79 млрд грн. із загальної суми паливно-мастильних підрядів Міноборони за цей період у 9,98 млрд грн.

Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

Ще 82,08 млн грн. заплатять ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» за поставку 2 880 літнього дизпалива від «Мозирського нафтопереробного заводу» по 28 500 грн./т.

Засновником «Нафтотрейд-Капітал» є вірґінський офшор «Буллбар Менеджмент Лтд» Сергія Аніщенка з Чернігівщини, а директором – Сергій Якобчук. Фірма зареєстрована в Луцьку по вул. Єршова, 1 разом із ТОВ «Дукат» Сергія Лагура, Степана Івахіва та Романа і Софії Єремеєвих – дітей покійного лідера групи «Континіум» Ігоря Єремеєва.

Принаймні до березня 2015 року компанією керував Юрій Данільчик, а власниками були Оксана Волинець і Наталія Голоюх з Луцька та Олександр Фурманюк із Володимир-Волинського. Адвокат Волинець була помічницею нардепа Єремеєва.

ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки за 47,50 млн грн. поставить 1 500 т арктичного дизелю по 31 665 грн./т.

Виробниками є «Мозирський нафтопереробний завод» або «Укртатнафта».

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