Музей Голодомору збільшиться за 122 мільйони (фото)

Державне унітарне підприємство «Дирекція з будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» 15 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Основа» робіт на 121,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року мають виконати підготовчі роботи з реконструкції І черги Меморіального комплексу з будівництвом ІІ черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору». Зокрема влаштують підпірні стіни, систему геодезичного спостереження, дренаж тощо.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер виграла «Основа», однак за рішенням АМКУ по скарзі відхиленого найдешевшого «Мегаполісбуду» дирекція скасувала її визначення переможцем. При повторній оцінці замовник відхилив усіх трьох учасників – «Мегаполісбуд», «Основу» і «Спецвисотбуд 2006», а потім відмінив тендер.

За підсумковою відомістю ресурсів, труби сталеві електрозварні спіральношовні та прямошовні з опором розриву від 38 кгс/кв. мм 630х10 мм коштують 4 176 грн./м, 820х10 мм – 5 561 грн./м, 1020х10 мм – 6 527 грн./м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У перерахунку через густину сталі це становить близько 26-28 тис грн./т.

У лютому 2018 року на тендері Одеського морпорту товщі труби 1220х14 мм зі сталі марки 20 коштували в півтора рази дешевше – 18 тис грн./т, а в липні 2017 року на тендері ДП «Адміністрація морських портів України в півтора рази дорожче – 39 271 грн./т.

Природний рядовий пісок замовили по 336 грн./куб. м. Це на третину дорожче від ціни на інших тендерах, яка становить у середньому 250 грн./куб. м.

Натомість геотекстиль Typar SF-40 купили по 33 грн./кв. м, тобто трохи дешевше від цін в інтернет-магазинах, які починаються від 36 грн./кв. м.

Поліетиленову плівку з невідомими характеристиками придбали по 6,71 грн./кв. м. На ринку будівельну поліетиленову плівку можна знайти за ціною від 8,54 грн./кв. м.

Гарячекатана арматурна сталь коштує 14-15 тис грн., що відповідає ринковому рівню.

Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі міцності Д виконання Б 377х12 мм замовили по 3 252 грн./м.

Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 124,94 млн грн.

Засновниками броварської «Основи» є директор Юрій Карпенко (57%), Віктор Карпенко, Вячеслав Орлов, Алла Кондратович, Семен Новофастовський, Лариса Байбара і Лідія Миронова. Усього з 2010 року вона виграла тендерів приблизно на 219,60 млн грн.

Віднедавна «Основа» з дочірнім ТОВ СУФП з ІІ «Основа-Солсиф» фігурує у кримінальному провадженні №42016100000001070 щодо «вертолітного майданчика» Януковича. Перша була підрядником, а друге – генпідрядником його будівництва.

Крім того, службовців КК «Київавтодор» і переможців тендерів «Основа» та інших підозрюють у виведенні коштів на рахунки фірм з ознаками фіктивності.

Дорожчим конкурентом було ПП «Спецвисотбуд 2006» (раніше «Бориспількотеджбуд») Руслана Сташенка, зареєстроване у селі Мала Олександрівка Бориспільського району. З ним в одному приватному будинку 14А по вулиці Гагаріна прописана ціла низка юросіб, зокрема збанкрутіле ТОВ «Київвисотбуд». Керує суперником Олег Поліщук, відомий у 2016 році як член Великоолександрівської сільради Бориспільського району.

Сташенко володіє ТОВ «Технокомплекс» (припиняється) одноосібно та ТОВ «Містобудівні технології» з Олександром Вошкулатом, Катериною Лесковською і Мариною Лісовою. А «Технокомплекс» у свою чергу був засновником ліквідованого ТОВ «Агробудпереробка Лтд», що пов’язане із тим же «Київвисотбудом».

Нині ПАТ «Київметробуд» пропонувало на 2% нижчу ціну, але його відхилили за відсутність документів електрика та екскаваторника і договірну ціну без урахування зведення тимчасових будівель та влаштування системи геодезичного спостереження.

ТОВ «Мегаполісбуд» через АМКУ домоглося, що три окремі аналогічні договори гендпідряду, робіт на протизсувних спорудах і влаштування буронабивних паль Ø620-1020 мм своїми силами у 2015-2017 роках замінили на один аналогічний договір генпідряду з улаштуванням власними силами паль та виконанням загально-будівельних робіт у будь-якому році. Також замовник прибрав аванс до 30% і неціновий критерій оцінки «податки та відрахування в держбюджет України за 2017 рік» вагою до 20% та продовжив строк надання документів переможця з одного до п’яти робочих днів. Зрештою скаржник так і не прийшов на торги.

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