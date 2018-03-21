Мер Черкас передумав судитися через утаємничений детальний план, який дозволяє забудувати набережну висотками

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відкликав позов щодо скасування рішення місцевого виконкому про детальний план території (ДПТ), який дозволяє будувати 8-поверхівки на набережній, хоча згідно з Генпланом та Зонінгом передбачене будівництво до 3 поверхів. Про це написав Олександр Безпрозванний у виданні «Кропива».

Мова йде про ДПТ від вантажного порту до вул. Сержанта Жужоми в мікрорайоні Митниця. Влітку 2017 р. детальний план було затверджено утаємниченим виконкомом. Тоді питання були винесені з голосу, порядок денний не був оприлюднений на сайті, а трансляція засідання була вимкнена.

Терміново ухвалене рішення викликало бурхливу реакцію депутатів. Через кілька днів на сесії міської ради було зареєстровано проект про скасування ДПТ. Він знайшов підтримку більшості депутатів, а міський голова не ризикнув його ветувати.

Водночас, ПП «Шора», на землі якого здійснюється одна із спірних забудов, звернулося до суду, і в грудні минулого року Соснівський суд визнав рішення депутатів про скасування ДПТ неправомірним.

Міська рада звернулася в апеляційну інстанцію. Однак 9 січня цього року мер Бондаренко відкликав апеляційну скаргу до Київського апеляційного адмінсуду по цій справі, фактично позбавивши місто можливості в подальшому судовому розгляді домогтися скасування ДПТ, який дає можливість здійснювати висотну житлову забудову набережного масиву. Лише на ділянці прибережної смуги між вулицями Козацька та Сержанта Смірнова має вирости більше десятка багатоповерхівок.

Окрім цього, за фактами порушень під час розробки детального плану цих територій відкрито кримінальне провадження. За даними слідства директор департаменту архітектури та містобудування Черкаської міськради Артур Савін і головний архітектор Віталій Чернуха неправомірно надали містобудівні умови та обмеження забудови ділянок вже згаданому ПП «Шора» та ПП «Інвестиційно-будівельна компанія «Будгарант». Перша фірма будує на Героїв Дніпра 4, друга на розі вул. Козацька та Героїв Дніпра.

Крім того, посадовці затвердили технічне завдання під час розробки детального плану територій виконавцю, яке суперечить Генплану та Зонінгу. Зокрема за вищевказаними адресами передбачена забудова зблокованими житловими будинками з поверховістю до 3-х поверхів, а в розробці детального плану було поставлено завдання розробити документацію для розміщення багатоквартирної середньоповерхової житлової забудови (8 поверхів).

Від «Наших грошей»:

Власницею ПП «Шора» є Людмила Нечаєва, директор Андрій Коваль.

Засновниками ПП «ІБК «Будгарант» є Інна Скорнякова та Максим Полішкевич, який керує підприємством.

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