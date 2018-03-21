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Фірма відсудила у замовника 5 тисяч гривень, сплачених за скаргу в АМКУ по відхиленню з тендеру

21 Березня 2018

Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов ТОВ «Стартрейдінг» щодо стягнення з тендерного комітету управління освіти Дарницької районної в місті Києві держадміністрації 5 тис. гривень, які фірма заплатила за оскарження дискримінаційних вимог в АМКУ. Про це свідчить рішення суду від 2 березня.

Торік у січні управління освіти Дарницької районної в місті Києві ДА оголосило тендер на закупівлю оброблених овочів очікуваною вартістю 2,68 млн грн, найдешевшу пропозицію у рамках якого зробило ТОВ «Стартрейдінг». Замовник початково відхилив цю заявку, посилаючись на те, що фірма не підтвердила інформації про наявність оренди автомобілів  – догорів оренди був укладений з підприємцем Віталієм Рясним, а свідоцтва про реєстрацією видані на ім’я Руслана Шаріпова.

Викинута з тендеру фірма оскаржила це рішення в Антимонопольному комітеті, за що заплатила 5 тис. грн – відповідно до розміру плати, визначеного Постановою Кабміну № 291 від 23.03.2016 р. Оскільки сам замовник не вимагав підтвердження права власності саме наймодавця на транспорт, АМКУ зобов’язав його скасувати рішення про відхилення «Стартрейдінгу». Таким чином фірма зрештою отримала підряд загальною вартістю 1,40 млн грн.

Підписаний сторонами контракт мав діяти до кінця 2017 року. Наприкінці його завершення, 28 грудня, госпсуд Києва зареєстрував позовну заяву «Стартрейдінгу» до тендерного комітету управління освіти Дарницького району та голуправління державної казначейської служби щодо стягнення 5 тис. грн, які були сплачені фірмою за розгляд тендерної скарги в АМКУ.

Розглянувши матеріали справи, суд вирішив, що позов підлягає задоволенню у частині стягнення з відповідачів 5 тис. грн. Тендерний комітет управління освіти Дарницького району прийняв неправомірне рішення, в результаті якого позивач, відновлюючи свої права, поніс витрати у розмірі 5 тисяч гривень. Отже, пояснив суд, позивачем доведено зв’язок між протиправною поведінкою відповідача та фактом завданої йому шкоди, а висунуті фірмою вимоги – є обґрунтованими.

При цьому, йдеться і рішенні суду, позивач не довів наявності предмету спору щодо вимог до ГУ ДКС – як до, так і після відкриття провадження у справі, а отже вимоги фірми у цій частині є безпідставними.

Так, суд зобов’язав стягнути з управління освіти Дарницького району Києва на користь «Стартрейдінгу» 5 тис. грн, заявлених у позові.

Нагадаємо, ТОВ «Стартрейдінг» належить Лілії Величко, а керівником є Андрій Лях. Він також керує ТОВ «Югопрокат», засновником якого є ТОВ «Юридична фірма «Інтра Лекс», яка на 98% належить громадянину Росії Андрію Лисому.

Раніше «Наші гроші» повідомляли, що поліція підозрює посадових осіб «Стартрейдінгу» у внесенні неправдивих відомостей до документів для участі в закупівлях. Як встановили слідчі, фірма постачає продукти в заклади освіти Києва та Київської області, при цьому виробником продукції не являється, а закуповує її у фірм-посередників. Крім того, «Стартрейдінг» не має виробничих потужностей та складів для зберігання харчових продуктів.

За даними «Прозорро», з початку 2016 року «Стартрейдінг» отримало замовлень від бюджетників на 78,34 млн грн. Сьогодні фірма оскаржує своє відхилення на 11 закупівлях, а раніше успішно опротестувала в АМКУ відхилення своїх заявок на 5 тендерах.

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