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Дорожники викинули «Онур» з тендеру на 306 мільйонів через дискримінаційну вимогу задля «Ростдорстрою»

21 Березня 2018

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 19 березня за результатами тендерів замовив ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автодороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка на загальну суму 306,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року трасу мають відремонтувати на ділянках км 418+951 – км 423+800, км 423+800 – км 428+826 і 415+348 – км 418+951 загальною довжиною 13 км. Передбачено фрезерування, ресайклінг, влаштування покриттів з асфальтобетону і ЩМАС-20 тощо.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на земляне полотно, основа дорожнього одягу, цементобетонне покриття та асфальтобетонне покриття на регенерованих шарах становить 10 років, на асфальтобетонне покриття, водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на експлуатаційне утримання, будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб – рік, на розмітку фарбою – півроку.

Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 307,60 млн грн.

«Ростдорстрой» входить у групу авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова.

На двох тендерах єдиним допущеним конкурентом було ДочП «Вінницький облавтодор», а на третьому – ще й ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», причому ніхто не знижував ціну під час аукціонів.

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не допустили до торгів, оскільки воно не підтвердило наявність власного, орендованого чи взятого у лізинг асфальтобетонного заводу (АБЗ) потужністю від 100 т/год. на відстані до 150 км. Тоді як «Ростодорстрой» надав довідку про оренду АБЗ у ТОВ «Авангард» в місті Умань Черкаської області неподалік від траси, ремонт якої і замовляють.

Нагадаємо, днями АМКУ за скаргою ПП «Полтавабудцентр» змусив Одеську САД прибрати з тендерної документації на ремонт траси М-15 Одеса-Рені очікуваною вартістю 1,5 млрд грн. вимогу щодо необхідності для учасників мати у власності, оренді чи лізингу асфальтобетонний завод на відстані до 150 км від місця виконання робіт. Одеські дорожники пояснили її потребою контролювати якість продукції безпосередньо на заводі:

«для контролю якості матеріалів лабораторія Замовника зобов’язана вести тісну співпрацю із робітниками АБЗ підрядника та лабораторією при АБЗ підрядника. Зокрема, лабораторія Замовника безпосередньо на АБЗ перевіряє якість матеріалів, з якого виробляється асфальтобетонна суміш, затверджує підбір суміші та проводить корегування під час виконання робіт для забезпечення максимальної якості суміші. Якщо ж асфальтобетонна суміш підрядником купуватиметься в сторонніх організацій – буде відсутня можливість лабораторії Служби проводити всі необхідні дії для контролю якості матеріалів, з яких виготовляється асфальтобетонна суміш».

На думку адмінколегії АМКУ, замовник не обґрунтував необхідність цієї умови. Її можуть виконати лише ті потенційні учасники, які мають у власності, оренді або лізингу асфальтобетонний завод, що є дискримінацією інших фірм, у тому числі скаржника.

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