АМКУ змусив обленерго повернути на торги фірму Пономарьова, незаконно викинуту за справу СБУ

Адміністративна колегія АМКУ зобов’язала обленерго скасувати рішення про відхилення пропозицій ТОВ «Науково-виробниче підприємство Агрінол» на двох тендерах щодо закупівлі олив і мастил. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

ПрАТ «Кіровоградобленерго» хоче купити трансформаторної оливи і різних мастил на очікувану суму 7,35 млн грн., а ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» – на 8,14 млн грн.

За поставку мастил для обох енергокомпаній змагалися скаржник «Агрінол» і ТОВ «Базис Основа-50». Їхніми суперниками на житомирському тендері було ТОВ «Авторинок на Кільцевій», а на кіровоградському – ТОВ «Справа техніки» і ТОВ «Торговий дім «Індустріальні мастильні матеріали».

В обох випадках найдешевшу пропозицію «Агрінолу» відхилили. Підставою стало кримінальне провадження СБУ проти «Агрінолу» за хабарництво і державну зраду. У протоколі відхилення обленерго зазначили, що «відомості про Учасника внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за №22017000000000281».

При цьому обленерго посилалося на ст. 17 і 30 закону «Про публічні закупівлі», за якими замовник відхиляє пропозицію, якщо відомості про юридичну особу учасника внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Цей реєстр за адресою corrupt.informjust.ua не видає даних ані про юрособу «Агрінол», ані про його тендерного представника Вячеслава Поліщука.

І взагалі, згідно положення про даний реєстр, він містить інформацію виключно про фізичних осіб-правопорушників, яка вноситься туди на підставі вироку суду, а не просто за фактом відкриття кримінального провадження.

У свою чергу дані про юридичні особи, які проходять по кримінальним провадженням, вносяться до Єдиного держаного рестру досудових розслідувань.

«Агрінол» оскаржив своє відхилення в АМКУ. Адмінколегія стала на бік скаржника, бо за принципом презумпції невинуватості особа вважається невинною, доки щодо неї немає вироку суду. Обох замовників зобов’язали скасувати рішення про відхилення пропозицій «Агрінолу» і визначення переможцями наступних за ціною учасників. У кіровоградців це була фірма «Індустріальні мастильні матеріали», а в житомирців – «Базис Основа-50».

Роботу «Агрінолу» контролює народний депутат Олександр Пономарьов (раніше Партія регіонів, а нині «Воля народу»). На останніх виборах тодішній директор «Торгового дому «Агрінол» Сергій Валентиров став нардепом від «Блоку Петра Порошенка».

Основним власником «Кіровоградобленерго» та «Житомиробленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

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