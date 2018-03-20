Знайомі підприємці розпиляли 370 тисяч на м’ясі для освітян Бахмута з «дельтою» 20-30%

Відділ освіти Бахмутської РДА Донецької області 13 березня за результатами відкритих торгів уклав договір із підприємцем Володимиром Безмаленком щодо поставки м’яса у 13-ть навчальних закладів міста за 366 тис. грн без ПДВ. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено загалом 3941 кг замороженого м’яса з терміном поставки протягом 2018 року, яка відбуватиметься транспортом та за рахунок продавця. Йдеться про придбання 689 кг яловичої печінки за ціною 63 грн/кг, 2691 кг курячого філе по 106 грн/кг, а також 561 кг курячих стегенець по 67 грн за кілограм.

Днем раніше Мелітопольська міська рада (Запорізька область) замовляла охолоджене куряче філе по 84 грн за кг (на 21% дешевше), а курячі стегенця – по 45 грн/кг (33%).

З переможцем торгів, Володимиром Безмаленком, конкурував Василь Шорохов. Це син підприємця Івана Шорохова, який працює на Безмаленка згідно з трудовим договором від 10 січня 2018 року.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», згаданий Іван Шорохов розігрував тендери із донькою Володимира Безмаленка Тетяною Гоголевою, а також одного разу склав конкуренцію своїй невістці, Ганні Шороховій, на тендері управління освіти Бахмутської міськради щодо закупівлі вершкового масла вартістю 199,63 тис. грн.

Відмітимо, що родина Шорохових неодноразово складала конкуренцію ТОВ «Бахмут-Хліб» на закупівлях хлібобулочних виробів. Це підприємство зареєстроване на Алевтину Реву та ТОВ «ВКП “Деми”», яке належить матері Алевтини Олені Реві – дружині міського голови Бахмута Олексія Реви. Вони обоє є кінцевими бенефіціарами «Бахмут-Хліба».

Володимир Безмаленко зареєструвався як підприємець 9 січня цього року, з цього часу отримав держзамовлень на 1,11 млн грн – усі від відділу освіти Бахмутської РДА. На рахунку Василя Шорохова 2,85 млн грн –14 договорів, які підписав з управлінням освіти Бахмутської міськради.

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