В Краматорську 4 мільйони на утеплення будинків злили фірмі, яку прокурори підозрюють у халтурі на Криворіжжі

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КП «Служба єдиного замовника» ЖКГ Краматорська 16 березня уклало 13-ть прямих договорів із ТОВ «Вега КР» на виконання робіт з термомодернізації житлових будинків міста за 3,65 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено роботи з капітального ремонту місць загального користування з заміною світлопрозорих конструкцій та вхідних дверей в житлових будинках за адресами: вул. Горна, 5 (321,40 тис. грн), вул. Приймаченка, 25 (409,53 тис. грн), вул. Паркова, 63 (229,59 тис. грн), вул. Двірцева, 58 (477,79 тис. грн), вул. Ювілейна, 34 (245,66 тис. грн), вул. Двірцева, 4 (42,99 тис. грн), вул. Двірцева, 56 (409,53 тис. грн), вул. Приймаченко, 1 (211,63 тис. грн), вул. Приймаченко, 25 (9,53 тис. грн), вул. Дніпровська, 2в (1,29 млн грн) та ще три договори з роботами по невизначених адресах загальною вартістю 787 тис. грн.

Усі підряди замовник роздав за неконкурентною процедурою закупівлі через укладення прямих договорів із ТОВ «Вега КР».

ТОВ «Вега КР» із села Чкаловка Криворізького району Дніпропетровської області зареєстроване у січні 2016 року, в одному будинку з Чкаловською сільрадою. Одноосібною власницею та керівником фірми зі статутним фондом 500 гривень є Тетяна Погорєла (у реєстрах також – Вологдіна), прописана у сусідньому до Чкаловки селі Лозуватка.

За даними ЄДР, Тетяна Погорєла була керівником нині припинених ТОВ «Фактор-КР» Раїси Яріної, а також ПП «Ковчєг-Град» та ТОВ «Спроба-КР» Миколи Ярощука.

У листопаді 2017 року прокуратура Дніпропетровської області розпочала кримінальне провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт в закладах освіти Криворізького району. За матеріалами справи, ТОВ «Вега КР» інкримінують нанесення збитків у розмірі 813 тис. грн під час виконання підрядів від відділу освіти Криворізької РДА, Вільненської сільради та інших сільрад Криворізького району на загальну суму близько 5 млн грн. Йдеться про встановлення фірмою у школах віконних блоків з видом скління, не дозволених для використання у громадських будівлях.

За даними «Прозорро», з кінця 2016 року «Вега КР» отримало замовлень від бюджетників Дніпропетровської та Донецької областей на 19,03 млн грн, з яких 12,31 млн грн – від «СЄЗ» ЖКГ Краматорська. Усі контракти були підписані у рамках неконкурентної процедури звітування.

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