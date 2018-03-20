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Твердження КДК, що Горбатюк порушив «ієрархічні методи організації прокуратури», суперечить закону

20 Березня 2018

Касаційний адмінсуд визнав протиправним та скасував рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 11.10.2017 про накладення догани на начальника Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка. Про це свідчить рішення від 5 березня.

Рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо Горбатюка за скаргою заступника генпрокурора Юрія Столярчука прийняв член КДКП Василь Юсип у липні 2017 року. Він підготував висновок про наявність дисциплінарного проступку Горбатюка і запропонував висунути йому догану. Що і було зроблено комісією 11 жовтня.

КДК дійшла висновку, що Горбатюк порушив закон, коли категорично відмовився виконати постанови Столярчука про передачу трьох кримінальних проваджень на розслідування в інший підрозділ ГПУ, а саме – до Головного слідчого управління ГПУ.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що КДК необґрунтовано вказала на неналежне виконання Горбатюком службових обов’язків.

Суд вказав, що начальник Департаменту спецрозслідувань має адміністративні, організаційні та представницькі повноваження і не має процесуальних повноважень керівника органу досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях. А вказівки Столярчука стосувалися передачі проваджень і не були дорученнями адміністративного характеру.

Окремо суд вказав, що посилання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії на порушення Горбатюком ієрархічних методів організації прокуратури, що, за висновком КДК, становить загрозу для функціонування органів прокуратури як єдиної системи, суперечить положенням закону «Про прокуратуру».

Відповідно до цього закону, суть принципу єдності полягає в тому, що кожен орган прокуратури, її посадові особи діють в межах своєї компетенції, виступаючи як представники єдиної системи органів прокуратури.

Також суд назвав безпідставним посилання КДК в обґрунтування свого аргументу про порушення Горбатюком ієрархічних методів організації прокуратури на положення Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя.

Цими положеннями Комітет міністрів Ради Європи надає рекомендації державам-членам, які полягають у тому, що держава повинна намагатися приділяти належну увагу ієрархічним методам організації для сприяння справедливій, узгодженій та ефективній діяльності прокурорів.

Нагадаємо, влітку 2017 року заступник генпрокурора Юрій Столярчук вимагав від начальника Департаменту спецрозслідувань Сергія Горбатюка передати в інший відділ три кримінальні провадження. Два з них – щодо голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка. Як неодноразово заявляв Горбатюк, керівництво ГПУ перешкоджає притягненню Бабенка до кримінальної відповідальності.

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