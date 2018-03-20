Державі не вдається повернути ліс під Києвом, який хоче забудувати рідна фірма екс-помічника нардепа від БПП

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Спір за понад 1 гектар лісу під Києвом у селищі Гостомель, який збираються забудувати багатоповерхівками, затягується. Після виграшу у суді першої інстанції прокуратура отримала в апеляції відмову у поверненні ділянки державі, а Верховний Суд ці всі рішення скасував і відправив справу на новий розгляд. Про це свідчить постанова Верховного Суду від 1 березня.

У липні 2004 року Гостомельська селищна рада своїм рішенням вивела 1,2 га з державного лісового фонду і передала її до своїх земель запасу. У подальшому у жовтні 2004-го селищна рада передала цю ділянку ПП «Лакі» в оренду на 49 років для будівництва культурно-оздоровчого комплексу. У 2009 році ділянці було присвоєно адресу вул. Леніна 1-б (нова назва вулиці Свято-Покровська).

Спірна лісова ділянка у селищі Гостомель, яку ПП «Лакі» отримало в оренду у 2004 році для будівництва культурно-оздоровчого комплексу, а у 2016 році – отримало дозвіл на зведення на цій ділянці житлових багатоповерхівок. Джерело – сайт «Громада Приірпіння»

Суд вказує, що селищна рада з порушенням вилучила ділянку з держлісфонду, адже таке рішення міг прийняти лише Кабмін.

Суд першої інстанції влітку 2017 року визнав недійсними рішення селищної ради і договір оренди та витребував ділянку з незаконного володіння ПП «Лакі».

Однак, Київський апеляційний госпсуд у листопаді у задоволенні позову обласної прокуратури відмовив повністю. КАГС погодився із доводами ПП «Лакі» про те, що на момент прийняття у 2004 році спірних рішень не було проведено розмежування земель на землі державної власності і землі комунальної власності.

КАГС зазначив, що ділянка знаходилася в межах Гостомеля, перебувала у користуванні ДП «Київська лісова науково-дослідна станція» і відносилася до земель лісового фонду. КАГС вважає, що рішення щодо неї мала право приймати відповідна селищна рада, а не Кабмін.

Проаналізувавши рішення судів перших двох інстанцій, Верховний Суд скасував їх і відправив справу на новий розгляд.

Верховний Суд вказав, що суди попередніх інстанцій не дослідили належним чином доводи та докази, представлені учасниками по справі, та не встановили, зокрема, питання про те, хто саме у 2004 році був постійним користувачем ділянки, на підставі яких документів і чи взагалі мала вилучатися ділянка, враховуючи те, що відповідно до тогочасних норм Лісового кодексу надання лісових  ділянок у тимчасове користування провадилося без їх вилучення у постійних користувачів.

Нагадаємо, У 2016 році Гостомельська селищна рада надала дозвіл на будівництво на вказаних 1,2 лісу багатоповерхових житлових будинків. При цьому було надано дозвіл на вирубку 533 дерев.

З 2015 року селищним головою Гостомеля є Юрій Прилипко. До цього він протягом трьох скликань представляв громаду Гостомеля в Ірпінській міськраді, тобто саме Прилипко у 2004 брав участь у передачі лісу ПП «Лакі». Обидві доньки Прилипка є депутатами Гостомельської селищної ради.

Нинішнім засновником ПП «Лакі» значиться Олександр Рубан з Ірпеня. Керівником підприємства є Оксана Мусієнко. До цього, починаючи з 2004 року, керівником і засновником ПП «Лакі» був Олександр Хасапов.

Хасапов і Прилипко були співзасновниками ТОВ «Центр повітряно-вантажних перевезень», що було ліквідоване у 2014 року.

Олександр Хасапов був помічником народного депутата від БПП Валентина Дідича, який до цього очолював Криничанську райдержадміністрацію Дніпропетровської області. Хасапов у 2010-2012 рр очолював Дніпропетровську обласну організацію партії «УДАР». Станом на 2017 рік Хасапов очолював дніпропетровський осередок «Руху нових сил» М.Саакашвілі.

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