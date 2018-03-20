АМКУ стягнув з оточення екс-замміністра інфраструктури символічний штраф за змову на шпальних тендерах

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Київського ОТВ АМКУ до ТОВ «Граніт-Захід» щодо стягнення з фірми штрафу та пені у розмірі 408 тис. грн, згідно з рішенням відділення від 22 грудня 2016 року. Про це свідчить рішення суду від 26 лютого.

Взимку 2016 року адмінколегія Київського ОТВ АМКУ, у відповідь на звернення НАБУ, проаналізувала проведені у 2014-2015 роках тендери ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» на загальну суму 67,17 млн грн. на предмет можливої змови між учасниками ТОВ «Західспецбудмеханізація», ТОВ «Граніт-Захід», ТОВ «Судововишнянський цегельний завод» та ДочП «Константа-Агро».

Напередодні, у рамках кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів на закупівлях шпал згаданим ДП, детективи НАБУ провели обшук у приміщенні за адресою вул. Левандівська, 3 у Львові – тут зареєстрована фірма «Граніт-Захід», однак нерухомість знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Омега-Консалтинг». У ході обшуку було вилучено печатки та фінансово-господарські документи згаданих компаній («Західспецбудмеханізації», «Граніт-Заходу», «Судововишнянського цегельного заводу» та «Константи-Агро»). Ця знахідка заклала фундамент рішення АМКУ щодо змови компаній, у результаті якого кожна з них отримала штраф за порушення конкурентного законодавства, зокрема, ТОВ «Граніт-Захід» було оштрафовано на 204 тис. грн.

Компанія мала сплатити штраф до 20 березня 2017 року, оскільки цього не сталось, київське відділення АМКУ вирішило у судовому порядку стягнути його, а також рівний йому розмір пені, – загалом мова про 408 тис. грн. Господарський суд Львівської області підтримав позов.

Нагадаємо, у доказову базу щодо змови компаній лягли такі встановлені обставини, як наявність між ними сталих господарських відносин, схожість в оформленні тендерних документів та присутні у них однакові помилки, узгодженість дій, системне отримання директором «Західспецбудмеханізації» Романом Сеником документів для інших учасників тощо.

В результаті аналізу цінових пропозицій фірм-учасників комітет встановив, що компанії користувались спільною системою обчислення цін за одиницю продукції. При цьому, учасники тендерів не були виробниками дерев’яних брусів, які закуповувались, тож формування цінових пропозицій мало ґрунтуватись на основі закупівельних цін та націнок товариств – кожного окремо, що неодмінно призвело б до їхнього ширшої цінової різниці, ніж – 0,09-0,79%.

Цікаво й те, що фірми «Граніт-Захід» та «Західспецбудмеханізація» укладали договори з різними лісгоспами на постачання пиломатеріалів для виготовлення шпал, тоді як, за інформацією НАБУ, «Судововишнянський цегельний завод» та «Константа-Агро» не укладали прямі договори з лісовими господарствами, а закуповували бруси у «Західспецбудмеханізації». Останньому аналогічні замовлення робив і «Граніт-Захід».

Також антимонопольники встановили, що цінові пропозиції компаній на закуповувану продукцію значно перевищували відпускні ціни, водночас, вони були несуттєвими у порівнянні між переможною та програшними заявками. Крім того, їх співвідношення змінюється без будь-яких об’єктивних обставин.

Аналіз руху коштів за рахунками «Західспецбудмеханізації» та «Граніт-Заходу» показав, що компанії не мали власних коштів для надання забезпечення пропозицій для кількох закупівель, тож на їхні рахунки були перераховані кошти від компанії «Омега-Консалтинг». При цьому, на час проведення деяких тендерів головним бухгалтером та директором згаданої «Омеги-Консалтинг» була мати співзасновника «Західспецбудмеханізації», а сама «Омега-Консалтинг» була у складі власників «Судововишнянського цегельного заводу». Зафіксований також факт перерахунку коштів між «Західспецбудмеханізацією» та «Граніт-Заходом» – задля отримання останньою необхідної суми для забезпечення власної заявки на одній з процедур.

ТОВ «Західспецбудмеханізація» належить Євгену Яворському (50%) та Ігорю Зюбрику (50%). Останній у протягом січня 2013-січня 2014 років був директором «Граніт-Заходу». Це підприємство у рівних долях ділять ЗАТ «Укрморпортбезпека» та ТОВ «Львівзахідтрансбуд», останнє з яких також є співзасновником «Судововишнянського цегельного заводу» та ДочП «Константа-Агро».

Як раніше повідомляли «Наші гроші», з 23 квітня 2014 року і до середини травня 2015 року директором ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» був Дмитро Рудковський. Саме за часів його перебування на посаді проходили тендери на поставку деревини, які вигравали вищезгадані компанії.

Протягом травня-серпня 2015 року посаду в.о. керівника «УПП УЗ» займав Ярослав Жмурко. Свого часу він був прописаний у Львові в одній квартирі зі Оксаною Зюбрик-Жмурко – матір’ю згаданого Ігоря Зюбрика. Вона була співзасновницею низки компаній-постачальників шпал на залізницю, а Ігор Зюбрик був директором фірми «Технології ремонту транспортної інфраструктури», пов’язаної з сином екс-замміністра інфраструктури Володимира Корнієнка, а також Романа Костюка, уродженця м.Кобилець Івано-Франківської області. Звідти також походить Михайло Дмитрович Костюк, у минулому гендиректор Укрзалізниці (2008-2011 роки), екс-губернатор Львівської області (2011-2013 роки).

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