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Замдиректора швидкої допомоги відбувся 17 тисячами штрафу за 86 тисяч хабаря на закупівлі шин за 981 тисячу

19 Березня 2018

Дзержинський районний суд Харкова затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором прокуратури Харківської області Антоном Стасевським та колишнім в.о. замдиректора комунального «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Максимом Нестеренком, який за 86 тис. грн хабаря допоміг приватнику розіграти торги на закупівлю шин для «швидких» закладу за 981 тис. грн. Про це свідчить вирок суду від 16 лютого.

У лютому 2015 року харківське КЗОЗ «ЦЕМД та МК» оголосило про проведення закупівлі шин та гумових камер для автомобілів швидкої медичної допомоги закладу, відповідальною особою замовника на якій значився Максим Нестеренко – тодішній виконуючий обов’язки заступника директора з технічних питань.

Торги довелось відмінити, оскільки на них прийшло лише одне підприємство – ТОВ «Виробничо-комерційна фірма “Електронтехсервіс ЛТД”» з ціновою пропозицією – 716 тис. грн за 462 шини (літні, зимові, всесезонні – загалом 12-ть найменувань).

Через деякий час з Нестеренком сконтактувала менеджер з продажу «Електронтехсервіс ЛТД», запропонувавши придбати шини саме в них взамін на хабар у розмірі 10% від отриманої компанією суми замовлення. Нестеренко зі свого боку мав вплинути на комітет з конкурсних торгів Центру так, щоб перемогу отримало «Електронтехсервіс ЛТД» (головою ТК була і залишається заступник директора з економічних питань Ірина Старова).

Нестеренко звернувся до голови комітету Старової з запевненням про необхідність закупівлі запропонованих саме «Електронтехсервіс ЛТД» марок шин, йдеться у вироку, після чого повідомив про цю розмову хабародавця, мовляв, «комітет проведе аналогічні відкриті торги».

Переможцем за повторними торгами стало «Електронтехсервіс ЛТД», при чому, цінова пропозиція фірми зросла на майже 20% – до 891,5 тис. грн . Цими торгами згодом зацікавилась харківська Нацполіція – і відкрила кримінальне провадження щодо заволодіння 205 тис. гривень «ЦЕМД та МК», підозрюваним у межах якого проходитиме директор «Електронтехсервіс ЛТД» Андрій Зерній, а також  дніпровське відділення АМКУ, яке довело фіктивність конкуренції на торгах між цими фірмами, оштрафувало їх, але програло справу у суді.

Вранці 7 травня 2015 року, у день складення замовником протоколу щодо акцепту пропозиції «Електронтехсервіс ЛТД», Нестеренко повідомив менеджеру фірми-хабародавця номери двох банківських карток – своєї дружини, а також директора КЗОЗ «ЦЕМД та МК» Віктора Забашти, якому Нестеренко «попередньо повідомив, що виконає своє грошове зобов’язання, шляхом перерахування грошових коштів на його банківську картку».

26 травня сторони уклали договір поставки, 3 червня Центр перерахував 860 тис. грн на рахунок компанії-продавця, а 12 червня менеджер фірми перерахувала 86 тис. грн на отримані нею напередодні банківські рахунки – рівно по 43 028 грн на кожен.

Як свідчать матеріали справи, під час досудового розслідування  27 грудня 2017 року між прокурором Стасевським та Нестеренком була укладена угода про визнання винуватості, за якою Нестеренкові узгодили штраф у розмірі 17 тис. грн.

Дана угода означає, відмітив суд, що прокурор та обвинувачений не матимуть можливості оскаржити вирок. Зважаючи на те, що Нестеренко «щиросердно розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та відкриттю у вчиненні злочинів інших осіб, добровільно відшкодував на користь держави заподіяні збитки», суд затвердив угоду про визнання винуватості.

ТОВ «ВКФ “Електронтехсервіс ЛТД”» із міста Жовті Води Дніпропетровської області належить Валентині Зерній (66%) та її дітям Андрію Зернію і Наталії Криловій (по 17%). Компанія є регулярним учасником публічних закупівель. З 2008 року фірма отримала держпідрядів на понад 265 млн грн , при чому, 227 млн грн – у рамках договорів, укладених через Вісник державних закупівель, тобто у період часу до запуску «Прозорро» у 2015 році.

КЗОЗ «ЦЕМД та МК» запрацював 1 січня 2013 року, керівником закладу є Віктор Забашта, який раніше обіймав посаду заступника головного лікаря Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова.

У період часу з 2016 року по сьогодні Центр підписав договорів на понад 146 млн грн, з них 73,79 млн грн пішли на шини, акумулятори, запчастини, бензин, ремонт та інше обслуговування автомобілів швидкої допомоги.

Нагадаємо, у лютому 2016 року у Харкові трапилася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса та карети «швидкої допомоги», яка у день аварії мала бути в ремонті. Водій та медсестра загинули на місці, в лікарні помер чотирирічний пасажир спецмашини. Місцеві видання повідомляли, що це не перша аварія зі «швидкими» в місті, а медики підтверджували, що причиною можуть бути часто несправні робочі машини.

Нагадаємо, у березні Фрунзенський районний суд м. Харкова відмовив у затвердженні угоди про визнання винуватості, яку уклали військовий прокурор Харківського гарнізону та заступник ректора з кадрових питань Харківської медичної академії післядипломної освіти Бориса Радька. Суддя Ольга Горпинич вирішила, що штраф 17 тисяч гривень є недостатнім покаранням за отримання Радьком хабаря 380 тисяч гривень за вплив на прийняття рішення ректором ХМАПО щодо укладання контракту з хабародаввицею, відповідно до якого вона обіймала б посаду завідувача кафедри патологічної анатомії ХМАПО.

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