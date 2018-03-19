НОВИНИ

19.03.2018

У Холодницького відкрили кримінальні справи на заступника Матіоса, декларацію якого відбілило НАЗК

Донецьке АМКУ перевірить підприємиць, які розіграли чверть мільйона на соках для дітей Краматорська

Військові без конкуренції скупились маскувальними сітками на 48 мільйонів

У Краматорську замовили фірмі з однією суборендованою АЗС дизпалива (виправлено)

Поліція розслідує привласнення мільйонів на постачанні у київські дитсадки забороненого сурогату замість масла

«ОККО» на біржі продало «Укргазвидобуванню» дизелю за формулою на 143 мільйони

Лісники з Сумщини без конкуренції купили кросовер за 800 тисяч у дружини екс-губернатора Житомирщини

Замдиректора швидкої допомоги відбувся 17 тисячами штрафу за 86 тисяч хабаря на закупівлі шин за 981 тисячу

Залізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній ціні

18.03.2018

9,67 мільярда минулого тижня

Метрополітен Харкова роздав 136 мільйонів фірмам з орбіти Мусєєва, підозрюваним в ухиленні від сплати податків

«Укргазвидобування» замовило автомобілів техдопомоги на МАЗах, зекономивши 19 мільйонів

«Авіакон» за 27 мільйонів скупився вертолітними лопатями, які виробляє підсанкційний російський холдинг

Прокуратура розслідує захоплення землі в Запоріжжі та роль спортивного чиновника, підозрюваного у хабарництві

Улюбленець вугледарських шахтарів візьме 4 мільйони за ремонт гідростійок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Військові без конкуренції скупились маскувальними сітками на 48 мільйонів

19 Березня 2018

Військова частина А0853 (інженерні війська ЗСУ, м. Бар, Вінницька обл.) 28 лютого за результатами тендеру замовила ПП «Укршелтер» оптичних маскувальних комплектів на 48,39 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До жовтня поставлять 1 704 оптичних маскувальних комплекти по 28 398 грн. за комплект, із яких 1 022 степових МКО-С, 341 літній МКО-Л і 341 зимовий МКО-З.

Торік військова частина купувала їх у цієї ж фірми дещо дешевше – по 27 289-27 429 грн.

Забезпечення виконання договору у вигляді банківської гарантії або депозиту на рахунку замовника становить 1%.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 49,42 млн грн.

Компанія отримала замовлення без конкуренції, бо ніхто більше не прийшов на торги.

Якась анонімна фірма назвала вимоги проходження відомчих випробувань і лабораторних досліджень «стоп-кранами», але замовник відкинув звинувачення у дискримінації.

Засновником хмельницького «Укршелтера» є директор Дмитро Подлесовський. Із жовтня 2015 року компанія отримала підрядів щодо маскувальних комплектів на 127,14 млн грн. А перед тим, починаючи з липня 2014 року Подлесовський у якості ФОП виграв таких тендерів на 33,39 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.03.2018

Донецьк Донецьке АМКУ перевірить підприємиць, які розіграли чверть мільйона на соках для дітей Краматорська

Донецьк У Краматорську замовили фірмі з однією суборендованою АЗС дизпалива (виправлено)

Київ Поліція розслідує привласнення мільйонів на постачанні у київські дитсадки забороненого сурогату замість масла

Суми Лісники з Сумщини без конкуренції купили кросовер за 800 тисяч у дружини екс-губернатора Житомирщини

Харків Замдиректора швидкої допомоги відбувся 17 тисячами штрафу за 86 тисяч хабаря на закупівлі шин за 981 тисячу

18.03.2018

Харків Метрополітен Харкова роздав 136 мільйонів фірмам з орбіти Мусєєва, підозрюваним в ухиленні від сплати податків

Суми «Авіакон» за 27 мільйонів скупився вертолітними лопатями, які виробляє підсанкційний російський холдинг

Запоріжжя Прокуратура розслідує захоплення землі в Запоріжжі та роль спортивного чиновника, підозрюваного у хабарництві

Донецьк Улюбленець вугледарських шахтарів візьме 4 мільйони за ремонт гідростійок

17.03.2018

Донецьк Комунальники Маріуполя заправляться в «ОККО», бо конкурент випадково засвітив свого спаринг-партнера

Полтава Військові за 56 мільйонів скупились газом дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Донецьк Підприємиці з Краматорська розіграли чверть мільйона лікарні Слов’янська на дорогих ліках

Донецьк Прокуратура розслідує переплату фіктарю 7 мільйонів за вживану установку по переробці лампочок

Одеса Ізмаїльський порт дав 34 мільйони за перевантажувач фірмі, яка розіграла тендер портовиків Херсону

16.03.2018

Крим Омбудсмен Денісова з доньками зареєстрували в Росії бізнес в окупованому Криму

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ