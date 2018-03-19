У Краматорську замовили фірмі з однією суборендованою АЗС дизпалива (виправлено)

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(виправлено в частині порівняння з цінами палива в Донецькій області)

Комунальне автотранспортне підприємство 052810 (Краматорськ) 15 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Паливна компанія “Піт-Лейн”» щодо поставки 45 тис. літрів дизельного палива протягом року за 1,27 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Узгоджена сторонами вартість літри дизпалива становить 28,20 грн, що відповідає середнім цінам на АЗС Донецької області (хоча сайт “Все АЗС” вказує, що середня ціна по області тоді була 25,55 грн, однак цей показник сформовано механічно за рахунок аномально низької ціни в одній мережі). Замовлено паливо від «Мозирського нафтопереробного заводу» (Республіка Білорусь).

Єдиний конкурент «Піт-Лейну» на торгах, ТОВ «Лівайн Торг», запропонував паливо по 29 грн/л. В цілому заявка фірми була дорожчою на 2,84% і протягом аукціону компанія не грала на пониження.

ТОВ «ПК “Піт-Лейн”» зареєстроване у рівних долях на Миколу Чайчука із Запоріжжя та Олексія Василенка із Селидового, який є також керівником фірми. Фірма заснована у серпні 2015 року.

У складі конкурсної пропозиції «Піт-Лейн» подало довідку про наявність АЗС у Краматорську, яку суборендує у донецького ТОВ «Укрбудзабезпечення» Ігоря Кулішова. Останнє орендує цю АЗС у ТОВ «Універсалнафтозбут» (сьогодні – «Ірпінська АЗС», щодо якого порушено справу про банкрутство, і яке за даними реєстру ДФС України має непогашену податкову заборгованість).

Як раніше повідомляли «Наші гроші», мережа заправних станцій «Універсалнафтозбут» заснована Олексієм Костяком – сином екс-губернатора Херсонщини та екс-нардепа від Партії регіонів Миколи Костяка.

Номінальні власники фірми змінювались кілька разів. Але у 2013 році контактним телефоном цієї компанії на тендерних торгах засвітили номер фірми «Люксавтогаз» Олексія Костяка.

Згадане «Укрбудзабезпечення» раніше було зареєстроване на арбітражного керуючого Андрія Бережного. Він був співвласником ТОВ «Упрагростройтехснаб» разом з Андрієм Каримовим. Останній також працює директором дніпровського ТОВ «Інвестиційно-промисловий альянс» Тамари Дядечко (99,96%) та Маргарити Перемишлєвої (0,04%) , яке мало частку у банку «Союз» відомого бізнесмена Сергія Дядечка, сина згаданої Тамари Дядечко.

З кінця 2017 року «Піт-Лейн» отримало замовлень від бюджетників на 2,96 млн грн.

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