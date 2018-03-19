Статки сестри Полякова

Сестра «бурштинового» депутата Максима Полякова скупила нерухомості і авто на 700 тисяч доларів, взявши гроші нізвідки.

Місяць тому закінчилося досудове розслідування «бурштинової справи Полякова та Розенблата». Цю спецоперацію НАБУ і САП проводили у співпраці з ФБР. За версією правоохоронців, нардеп Максим Поляков із нардепом Бориславом Розенблатом вимагали грошей у закордонної фірми за прийняття у парламенті «потрібних» законопроектів. Поляков взяв $7,5 тисяч у агента Катерини через свою помічницю Тетяну Любонько.

Коли почалися суди, НАБУ і САП домоглися арешту 227-метрового пентхаусу у столичному ЖК «Кристал парк», де жив Поляков. Квартира була записана на Олену Ісаєву. Але правоохоронці з’ясували, що Ісаєва спочатку виписала на брата і його помічницю Любонько довіреності купувати майно і розпоряджатися ним, потім Любонько із травня 2016 року по квітень 2017-го внесла на банківські рахунки Ісаєвої 7,06 млн грн. Останній переказ зробила 27 квітня 2017 року, і вже наступного дня купила квартиру в «Кристал парку». Тому правоохоронці стверджували, що Максим Поляков, використовуючи дані сестри Олени Ісаєвої, купив для себе елітну нерухомість через помічницю за невідомо де взяті гроші.

На днях Апеляційний суд Києва зняв арешт із цього пентхаусу. Бо адвокати Полякова прийшли із роз’ясненням від НАЗК, що без належної перевірки Агентства внесення відомостей до реєстру досудових розслідувань «є необгрунтованим втручанням у приватне життя з боку правоохоронних органів». При тому, що НАЗК вже півроку перевіряє декларацію Полякова.

«Наші гроші» теж трошки попрацювали з декларацією народного обранця. Але дивилися не з точки зору, що в ній є, а навпаки – чого в ній нема. Оскільки слідство вважає, що Поляков купував собі майно, використовуючи дані сестри, глянули й собі, що належить Олені Ісаєвій.

Спершу перенесемося в Аліканте – іспанський курорт на березі Середземного моря. Тут, на проспекті авеніда дель періодіста Родольфо Салазар у березні 2016 року Олена Ісаєва купила квартиру. Про це свідчить витяг із майнового реєстру Іспанії:

Гуглмапа за адресою, вказаною у витягу, показує ось цей будинок:

Він розташований неподалік парку, в 40 хвилинах ходи від моря. Із вікон видно частину скверу:

Квартира Олени Ісаєвої розташована на 4 поверсі, має площу 74 кв. м. Співвласником записаний чоловік Олени Ісаєвої Роман Коваленко, в FB сестри Полякова він фігурує як «Ромашка».

Нерухомість Ісаєва та Коваленко взяли в кредит на 5 років. Тепер виплачують по 990 євро – 3% від вартості житла.

Відтак, легко підрахувати, що 100% квартири коштує 33 тис. євро, або приблизно $40,6 тис. Утім, це офіційна ціна, і вона може бути заниженою, оскільки вартість квартир у цьому будинку, за даними сайту www.idealista.com починається від 50 тис. євро.

Утім, купивши квартиру в іспанському Аліканте, сестра Полякова лише відкрила купівельний сезон. У грудні 2016 року Ісаєва зареєструвала BMW Х5 2013 року випуску. Вартість таких авто навіть станом на березень 2018-го не менша $30 тис.

21 лютого 2017 року Олена Ісаєва та Коваленко купили 68-метрову квартиру у столичній новобудові на вулиці Драгоманова, 2 в районі Позняків. Купували не від забудовника, з фундаменту, що коштувало б дешевше, а з рук. У липні 2017 року сестра Полякова подарувала свою частку у цьому житлі чоловікові. Станом на березень 2018 року 70-метрові квартири в цьому будинку без ремонту продавалися за майже $63 тис.

28 квітня 2017 року сестра Полякова купила той самий 227-метровий пентхаус, який засвітився в судах по «бурштиновій справі». Станом на лютий 2018 року трохи меншу, 221-метрову квартиру без ремонту у забудовника в цьому ж будинку продають майже за $500 тис. А набагато меншу 160-метрову виставили на продаж за $350 тис.

Того ж дня, коли Ісаєва купила пентхаус, її чоловік Роман Коваленко зареєстрував BMW Х5 2017 року. Вартість такого авто в залежності від комплектації у офіційних дилерів станом на березень 2018 року стартує від $71 тис.



У січні 2018 року Коваленко оформив ще й Toyota Camry 2012 року. Станом на березень вартість таких авто коливається в районі $18 тис.

Можна припустити, що майно, яким скупилася Ісаєва та Коваленко протягом 2016-2018 років було розбитим мотлохом, що потребував капітального ремонту. Утім, слідством доведено, що як мінімум у пентхаусі родина Полякова жила. Тож, якщо квартири і автівки купували, аби ними користуватися, а не ремонтувати, то, за ринковими цінами станом на березень 2018 року загальна сума майна, купленого родиною сестри народного депутата Полякова лише за приблизними підрахунками сягає $722 тис. дол.

Чи мала родина Олени Ісаєвої такі гроші?

Формально сестра Полякова – бізнес-вумен: була ФОПом, має фірми. З 2015 року Ісаєва стала вигодоодержувачем ТОВ «Мел-вей», яке розводить свиней. Партнеркою сестри Полякова у фірмі є Олена Коваль. «Мел-вей» має близький до мінімального статутний капітал – 1 тис. грн, контактним телефоном вказаний мобільний, утім, після заснування «Мел-вей» купив свинарник у Черкаській області. Це – єдина фірма, яка могла дати Ісаєвій великий прибуток. Ми пишемо «могла», бо Youcontrol не містить даних про фінансові звіти компанії.

2016 року Ісаєва стала співвласницею ТОВ «Галєн-1», зараз їй належить 5 % компанії, ще 60% – Дмитру Просвірнову, 33,8% – американській фірмі «European parquet inc», 0,8% – Людмилі Бабіні. Однак 2016-го, за даними «Youcontrol», «Галєн-1» мало збитків 1,2 млн грн. По 2017 року звіту поки немає, але за останні роки фірма була переважно збитковою.

Також у 2011-2017 роках Ісаєва працювала як фізична особа-підприємець – надавала послуги перукарнями та салонами краси. 2015 року із номера телефону Ісаєвої виставили на продаж за $147 тис. невеликий столичний салон краси:

В оголошенні сказано, що 2015 року салон давав чистого прибутку 42 тис. грн на місяць, а до 2014 року – $4-4,5 тис. Тобто, з 2011 року, якщо, звичайно, вірити написаному Ісаєва могла заробити перукарством приблизно лише $250 тис.

У чоловіка Олени Ісаєвої Романа Коваленка бізнесу нема. Він реєструвався у гуртожитку Військового інституту телекомунікацій, що випускає офіцерів, зокрема, для ЗСУ. Наприкінці 2000-х працював у одній зі столичних військових частин. У 2015-му згадується як начальник адміністративно-господарського департаменту Моторно-транспортного страхового бюро у матеріалі «Главкому» про способи виведення грошей із бюро. За даними видання, родич Полякова є четвертим за впливом у дирекції МТСБУ і «в його компентанцію входить також питання безпеки».

Додамо, що в «бурштиновій справі» фігурують люди з об’єднання «Депутатський контроль». Під час обшуків у них детективи вилучили блокнот із написом «МТСБУ», який виявився щоденником із важливими для кримінального провадження відомостями.

Прояснити, звідки в сестри нардепа, який ходить під корупційним кримінальним провадженням такі гроші можуть, напевне, НАБУ і САП. Утім, якщо НАЗК теж захоче щось сказати, сподіваємось, їхня відповідь буде не менш оперативна, ніж папірці, які штампує Агентство, перешкоджаючи правоохоронцям у посадці корупціонерів.

Аліна Стрижак, «Наші Гроші»

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