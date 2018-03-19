НОВИНИ

19.03.2018

У Холодницького відкрили кримінальні справи на заступника Матіоса, декларацію якого відбілило НАЗК

Донецьке АМКУ перевірить підприємиць, які розіграли чверть мільйона на соках для дітей Краматорська

Військові без конкуренції скупились маскувальними сітками на 48 мільйонів

У Краматорську замовили фірмі з однією суборендованою АЗС дизпалива (виправлено)

Поліція розслідує привласнення мільйонів на постачанні у київські дитсадки забороненого сурогату замість масла

«ОККО» на біржі продало «Укргазвидобуванню» дизелю за формулою на 143 мільйони

Лісники з Сумщини без конкуренції купили кросовер за 800 тисяч у дружини екс-губернатора Житомирщини

Замдиректора швидкої допомоги відбувся 17 тисячами штрафу за 86 тисяч хабаря на закупівлі шин за 981 тисячу

Залізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній ціні

18.03.2018

9,67 мільярда минулого тижня

Метрополітен Харкова роздав 136 мільйонів фірмам з орбіти Мусєєва, підозрюваним в ухиленні від сплати податків

«Укргазвидобування» замовило автомобілів техдопомоги на МАЗах, зекономивши 19 мільйонів

«Авіакон» за 27 мільйонів скупився вертолітними лопатями, які виробляє підсанкційний російський холдинг

Прокуратура розслідує захоплення землі в Запоріжжі та роль спортивного чиновника, підозрюваного у хабарництві

Улюбленець вугледарських шахтарів візьме 4 мільйони за ремонт гідростійок

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Поліція розслідує привласнення мільйонів на постачанні у київські дитсадки забороненого сурогату замість масла

19 Березня 2018

Поліція підозрює службових осіб ПП «Торгпродсервіс» у привласненні бюджетних коштів під час поставок у дитячі садки Києва молокомісткого спреду замість вершкового масла на загальну суму 7,5 млн грн. Про це написав Влад Григор’єв у «KиевVласть».

Згідно з договорами, укладеними з Дніпровською та Шевченківською рай адміністраціями, ПП «Торгпродсервіс» повинен був поставити вершкове масло з масовою часткою жиру 72,7% виробництва ТОВ «Переяслав-Молпродукт» у дитячі садки №166, 404, 53, 471, 583, 568, 700. Загальна сума укладених угод склала 7,5 млн грн.

Держпотребслужба під час перевірки якості харчової продукції в дитсадку №166 (вул. П. Тичини, 28-А) виявила масло, яке не відповідає заявленим параметрам. Перевіривши інші дитячі садки, Держпотребслужба виявила більш дешевий аналог масла – молокомісткий спред з вмістом немолочних жирів близько 50%, використання яких, згідно Держстандартом України, заборонено.

Слідчі з’ясували, що у 2017 році «Торгпродсервіс» закупило у ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» спред на суму 3,7 млн грн. А різницю цін обумовленої і фактичної поставок у розмірі 3,8 млн грн. «Торгпродсервіс» вивів в тінь через «свої» фірми»: ТОВ «Мясторг» і ТОВ «Аман Агро».

За даним фактом в Дніпровському управлінні поліції відкрили кримінальне провадження за підозрою в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах. Дніпровський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Нацполіції про доступ до партій олії, яке ПП «Торгпродсервіс» поставило в 7 садків Дніпровського та Шевченківського районів столиці.

Видання звернуло увагу, що ПП «Торгпродсервіс» досить часто стає переможцем тендерів на постачання продуктів харчування в шкільні та дошкільні навчальні заклади столиці.

ПП «Торгпродсервіс» засновано в 2000 році зі статутним капіталом 1 тис грн. Засновник і керівник – Михайло Олійник.

За сферу освіти і науки в Києві відповідає заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Резніков.

Від «Наших грошей:

У 2011 році «Торгпродсервіс» продав Київській обласній психоневрологічній лікарні №2 картоплю за ціною, вищою за ринкову.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Адміністративні понти Мінфіну у поганій грі монополістів з БПП
19 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.03.2018

Донецьк Донецьке АМКУ перевірить підприємиць, які розіграли чверть мільйона на соках для дітей Краматорська

Донецьк У Краматорську замовили фірмі з однією суборендованою АЗС дизпалива (виправлено)

Київ Поліція розслідує привласнення мільйонів на постачанні у київські дитсадки забороненого сурогату замість масла

Суми Лісники з Сумщини без конкуренції купили кросовер за 800 тисяч у дружини екс-губернатора Житомирщини

Харків Замдиректора швидкої допомоги відбувся 17 тисячами штрафу за 86 тисяч хабаря на закупівлі шин за 981 тисячу

18.03.2018

Харків Метрополітен Харкова роздав 136 мільйонів фірмам з орбіти Мусєєва, підозрюваним в ухиленні від сплати податків

Суми «Авіакон» за 27 мільйонів скупився вертолітними лопатями, які виробляє підсанкційний російський холдинг

Запоріжжя Прокуратура розслідує захоплення землі в Запоріжжі та роль спортивного чиновника, підозрюваного у хабарництві

Донецьк Улюбленець вугледарських шахтарів візьме 4 мільйони за ремонт гідростійок

17.03.2018

Донецьк Комунальники Маріуполя заправляться в «ОККО», бо конкурент випадково засвітив свого спаринг-партнера

Полтава Військові за 56 мільйонів скупились газом дешевше від прайсу «Нафтогазу»

Донецьк Підприємиці з Краматорська розіграли чверть мільйона лікарні Слов’янська на дорогих ліках

Донецьк Прокуратура розслідує переплату фіктарю 7 мільйонів за вживану установку по переробці лампочок

Одеса Ізмаїльський порт дав 34 мільйони за перевантажувач фірмі, яка розіграла тендер портовиків Херсону

16.03.2018

Крим Омбудсмен Денісова з доньками зареєстрували в Росії бізнес в окупованому Криму

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ