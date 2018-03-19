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Лісники з Сумщини без конкуренції купили кросовер за 800 тисяч у дружини екс-губернатора Житомирщини

19 Березня 2018

ДП Свеський лісгосп (смт Свеса Ямпільського району Сумської області) 6 березня замовило ТОВ «Богдан-авто Житомир» легковий автомобіль за 805 тис грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить кросовер Hyundai Tucson у комплектації Тop AT. Автомобіль матиме бензиновий двигун 2.0, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, задній та передній парктроник, магнітолу PA 3.0 A-R (3,8 “LCD-екран + RDS-радіо + CD / MP3), 6 динаміків, мультимедійний комплекс з 8 “LCD монітором, навігаційну систему, шкіряну оббивку сидінь.

Hyundai Tucson у комплектації Тop AT на ринку продають за 783 тис грн. У базовій комплектації автомобіль коштує 612 тис грн.

Замовлення «Богдан-авто Житомир» отримав без конкуренції. Очікувана ціна склала 805 тис грн. Тобто фірма не зменшувала ціну.

ТОВ «Богдан-авто Житомир» через ТОВ «Полісся моторс груп» належить Катерині Машковській та Світлані Присяжнюк, керівник Володимир Яворський.

Катерина Машковська є дружиною Сергія Машковського, який у 2014-2016 рр. очолював Житомирську облдержадміністрацію. У своїй декларації за 2016 рік він вказував «Полісся моторс груп», де з 2010 по 2013 рр. сам був власником.

ДП Свеський лісгосп очолює Олег Закусило. У 2015 році він балотувався до Ямпільської міськради від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність», але не пройшов.

Як повідомляли «Наші гроші», лісники держпідприємства «Житомирське лісове господарство» нещодавно купили у ТОВ «Полісся Моторс Груп» Машковської позашляховик Renault Kadjar за 865,8 тис грн. та Renault Duster за 552,6 тис грн.

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