Донецьке АМКУ перевірить підприємиць, які розіграли чверть мільйона на соках для дітей Краматорська

Донецьке ОТВ АМКУ розпочало розслідування за ознаками антиконкурентної змови між підприємцями з Краматорська Ганною Алад’євою та Ольгою Фокіною на тендері управління освіти Краматорської міськради щодо закупівлі соків для школярів міста на суму 265 тис. грн. Про це повідомляє ГО «ТОМ 14» з посиланням на інформацію від донецького відділення АМКУ.

Йдеться про тендер на закупівлю 22 120 літрів соку для навчальних закладів Краматорська, перемогу в якому у лютому цього року отримала місцевий ФОП Алад’єва Ганна Володимирівна. Конкуренцію їй склала ще одна краматорчанка – Ольга Фокіна.

Як повідомляли «Наші гроші», тендерні документи підприємців були схожими візуально, змістовно та структурно, та мали спільний формат подачі. Наприклад, укладений в один день з ТОВ «Прайд» договір оренди приміщення поданий одним rar-архівом з подальшим посторінковим поділом у пдф-файлах. Крім того, пакети документів були завантажені до системи «Прозорро» в дообідній час одного дня, 17 січня, з 19-тихвилинною часовою різницею. Щодо цінових пропозицій учасниць, то вони різнились всього на 212 гривень, однак, Фокіна не зіграла не пониження ставки на жодному з етапів аукціону.

У рамках розслідування антимонопольники Донецька з’ясують обставини щодо подання та підготовки підприємицями конкурсних пропозицій, а також встановлять та задокументують факти, які можуть свідчити про координацію їх конкурентної поведінки.

Нагадаємо, Ганна Алад’єва є співвласницею ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування» разом із згадуваним ТОВ «Прайд» та Аллою Кущ. Бенефіціаром фірми є екс-начальник відділу майна та приватизації Краматорської міськради Олександр Водолазський, а керівником – Юрій Водолазський.

Ця компанія відома як переможець тендерів на постачання продуктів і готової їжі щонайменше з 2008 року, коли почав виходити Вісник державних закупівель. З того часу фірма отримала держпідрядів на понад 157 млн грн.

Сама Алад’єва протягом 2016-лютого 2018 підписала договорів з бюджетниками на майже 2 млн гривень, а на рахунку Ольги Фокіної два підряди щодо послуг з забезпечення харчуванням від «Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Донбас”» сумарною вартістю 273 тис. грн.

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