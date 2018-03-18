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Улюбленець вугледарських шахтарів візьме 4 мільйони за ремонт гідростійок

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ДП «Шахтоуправління “Південнодонбаське №1″» 12 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Дніпропроммаш» щодо капітального ремонту гідростійок загальною вартістю 3,79 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено капремонт 96 гідростійок ДМ14.01.000 з комплектацією наданого замовником плунжера ДМ11.01.042042. Вартість ремонту однієї гідростійки становитиме 39 461 грн з ПДВ. Підрядник дає дев’ятимісячний гарантійний термін на відремонтоване обладнання з дня його введення в експлуатацію.

З переможцем торгів за лот позмагалось ТОВ «Візарремпром», чия конкурсна пропозиція протягом аукціону залишалась незмінною. При цьому, первинна заявка «Візарремпрому» була дешевшою від заявки «Дніпропроммашу» на 0,5%. На першому раунді останнє зіграло на пониження – з 3,82 млн грн до 3,79 млн грн. З цією пропозицією, на 0,29% дешевшою від заявки конкурента, компанія і перемогла.

Одноосібним власником та керівником ТОВ «Дніпропроммаш» є Сергій Шаповалов з Павлограда Дніпропетровської області. Компанія зареєстрована наприкінці червня 2016 року у Дніпрі за адресою пров. Біологічний, 2а, офіс 16. У цьому офісі прописані також компанії «Експо Оіл Плюс», «Афінацентр», «Еко груп.», «Дніпро Альфа», «Фарта-Яр», «Реахіммаркет», «Шафо» ЛТД, «Векпром», «Адверс-А».

На рахунку ТОВ «Дніпропроммаш» 17,47 млн грн за укладеними з бюджетниками контрактами від моменту заснування. Зокрема, 13,19 млн грн – від Шахтоуправління «Південнодонбаське №1».

Сам Шаповалов раніше разом із Олександром Олійником співволодів ТОВ «НПП “Техпром”», яке нині зареєстроване на Тетяну Князєву з Луганська. Ця компанія, як і «Дніпропроммаш», спеціалізується на ремонті машин і обладнання, і у період часу з вересня 2016 року по сьогодні отримала замовлень на понад 397,41 млн грн (53,12 млн грн від Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», 239,97 млн грн від «Селидіввугілля» та 104,32 млн грн від «Мирноградвугілля»).

Як раніше повідомляли «Наші гроші», прокуратура підозрює посадових осіб ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «НПП “Техпром”» у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до закупівлі під виглядом нового обладнання контрафактного, яке тривалий час використовувалось і непридатне для подальшої експлуатації.

Нагадаємо, у 2016 році на одній з керівних посад у ДП «Селидіввугілля» у якості  представника Віталія Кропачова працював Степан Євсюков. Раніше Євсюков був керівником ДП «Київ-Дніпровське МППЗТ», а його першим заступником працював рідний брат Кропачова Олександр. Віталія Кропачова називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

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