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Прокуратура розслідує захоплення землі в Запоріжжі та роль спортивного чиновника, підозрюваного у хабарництві

18 Березня 2018

Запорізька прокуратура розслідує незаконне будівництво готелю на незаконно зайнятій землі Запорізького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, яка знаходиться на березі Дніпра. Про це написав «Запорізький центр розслідувань».

У 2015 році начальника Запорізького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН Андрія Муштая підозрювали у вимаганні щомісячних хабарів у розмірі 3 тис грн. від підприємця за використання орендованого у Комітету приміщення. Того ж року Муштая було затримано після того, як підприємець передав чиновнику 17 тис грн. неправомірної вигоди.

Коли слідчі почали розбиратися зі справою Муштая, то з’ясували, що на балансі комітету значиться 1,76 га землі для розвитку та проведення спортивно-масової роботи з водних видів спорту. Знаходиться вона у Запоріжжі на вул. Луначарського, 17-а.

Під час обшуків прокуратура виявила, що земля огороджена парканом, в’їзд на територію обладнаний контрольно-пропускним пунктом. На ділянці побудовано двоповерховий будинок відпочинку «літер Ю» площею близько 500 кв м, який належить ТОВ «Кримський прибережний альянс». Причому, згідно з техпаспортом будівлі водної бази, складеного ТОВ «Бюро технічної інвентаризації», цей будинок є самочинно збудованим.

Власницею «Кримського прибережного альянсу» є Рітіт Бокова. На будівлю нібито претендувало ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Інтермаш», яке орендувала його, і в ході банкрутства записало будинок на свій баланс. Але судовим рішенням від 2015 року ТОВ «Кримський прибережний альянс» узаконив право володіння на об’єкт.

«Таким чином, якщо фірма чи фізособа є законним власником об’єкта нерухомості, то вони можуть оформити право на землевідведення під будівлею. Особливо з урахуванням того, що за всі ці роки Комітет так і не оформив дану ділянку, як того вимагає сучасне законодавство» – написав Запорізький центр.

Ділянка знаходиться на півострівці між Дніпром і озерцем із затопленого піщаного кар’єру, нижче за течією від офісу рибоохорони. На гугл-картах будівлю підписано як готель «Губернаторськая», але детальної інформації та відгуків користувачів про готель журналістам знайти не вдалося.

Від «Наших грошей»:

У 2016 році  суд виніс усне зауваження начальнику Запорізького облвідділення Комітету з фізичного виховання та спорту Муштаю за преміальні виплати близьким особам.

Муштай видавав накази про преміювання своєї дружини, коли вона працювала під його керівництвом, при цьому не інформував Комітет про виникнення конфлікту інтересів.

Крім того, в підпорядкуванні Муштая знаходилась і жінка, яка мала з ним двох спільних дітей. Відносно неї він теж приймав рішення про преміювання та надбавки, а також надав матеріальну допомогу на лікування дитини, яка є його донькою.

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