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Оточення мера Костянтинівки продало «Електроважмашу» сталі на 93 мільйони

18 Березня 2018

ДП «Завод «Електроважмаш» 12-26 лютого уклало чотири угоди з ТОВ «Мета-Люкс» про закупівлю сталі на загальну суму 93,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом року поставлять 3,16 млн т листів зі сталі марки Ст3сп2-св, середня ціна яких може становити близько 28-31 тис грн. за тонну.

Асортимент і ціни за тонну не оприлюднили у звітах про укладення договорів, що не дозволяє порівняти їх з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Колись «Мета-Люкс» із Костянтинівки Донецької області належала Олені та Сергію Лукашевичам. Останній був депутатом Костянтинівської міськради від Партії регіонів.

У 2012 році фірму переписали на вірґінський офшор «Металюкс Груп ЛТД». За даними Міжнародного консорціуму журналістів ICIJ, ним володів той самий Лукашевич.

Крім того, Лукашевич був комерційним директором ПрАТ «Свинець», яке контролював нинішній мер Костянтинівки Сергій Давидов. Офіційно акції компанії належали дружині мера Олені Давидовій та дочці Дар’ї Давидовій, а також Сергію Пахомову. Зараз нею вже у формі ТОВ «Свинець.» володіють Валерій Броніков, Наталія Тимченко, депутат Костянтинівської міськради Анатолій Фесенко, а також Аліна і Галина Фесенко.

Нині «Мета-Люкс» оформлена на ТОВ «Керуюча компанія «Селена» Сергія Шелехова.

Її номер телефону 80627224262 використовує корпорація « Укрметтрейдінг », якою володіють згаданий «Свинець.», ТОВ «Торговий дім «Укрметтрейдінг» Анатолія Фесенка та ПрАТ «Промснаб» Наталії Ізмайлової, Олександра Пахомова, Анатолія Фесенка і Дар’ї Давидової.

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