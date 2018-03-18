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«Авіакон» за 27 мільйонів скупився вертолітними лопатями, які виробляє підсанкційний російський холдинг

18 Березня 2018

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 28 лютого уклало угоду з ТОВ «Вертолсервіс» про поставку частин вертольотів на 27,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 29 квітня у Конотоп поставлять чотири комплекти лопатей несучого гвинта 8АТ-2710-00 або 8АТ-2710-000 першої категорії ТУ 8АТ-2710-000. За даними з відкритих джерел, їх виробляють підприємства холдингу «Вертольоти Росії», який знаходиться під санкціями в Україні. Замовник не опублікував ані договір, ані звіт про його укладення.

Комплект коштує 6,79 млн грн., або $252 тис за курсом на дату підписання угоди.

У лютому 2015 року «Авіакон» купив їх в іншої фірми по 4,91 млн грн., або приблизно $200 тис за тодішнім курсом, що на чверть дешевше.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у липні 2017 року компанія «BLG Cargo Logistics GmbH» (Німеччина) ввозила в Україну такі лопаті 2017 року випуску від контрактодержателя «Sky Rotor Ltd» (Британія) для ТОВ «Авіа Снаб Сервіс» по $155 тис за комплект із п’яти штук. З урахуванням 20% ПДВ комплект коштував би $186 тис.

А в червні 2017 року комплекти із п’яти штук ввозили за такими цінами:

  • $190 тис – «Windrose FZE» (ОАЕ) для ТОВ «Трейд АГ»;
  • $120 тис – «MONUSCO Log Base» (Конго) від контрактодержателя «Intersky Llp» (?) для ПрАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти».

Їхня ціна з ПДВ дорівнювала би відповідно $228 тис і $144 тис.

Столична фірма «Вертолсервіс» належить киянину Сергію Стеценку і Сергію Кіршину із Кривого Рогу. Кіршин володіє згаданою фірмою «Авіа Снаб Сервіс» із Наталією Стеценко з Харкова. Сергій Стеценко є засновником ТОВ «Центр реабілітації військовослужбовців» із Володимиром Тіхоновим, Сергієм Кріпаком, Віктором Радченком і Данилом Немчиним.

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