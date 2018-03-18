9,67 мільярда минулого тижня

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
18 Березня 2018
Паливо і автобуси «Укргазвидобування», меморіал жертв Голодомору, дороги Хмельниччини, Донеччини, Чернігівщини.
З 11 по 17 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,98 тисяч закупівель на загальну суму 9,67 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,64 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Чернігівській області
|1141,98
|ДП «Чернігівський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та штучних споруд на них в Чернігівській області
|2. Служба автомобільних доріг у Донецькій області
|389,40
|ТОВ «Славдорстрой»
|Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 702+000 – км 717+000
|3. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області
|186,98
|ТОВ «ЕДБ»
|Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 – км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці (с. Гуменці). Коригування.
|4. КП Луганська обласна «Фармація Північ»
|150,00
|ТОВ «БаДМ»
|Лікарські препарати та засоби
|5. ПАТ «Укргазвидобування»
|142,95
|ТОВ «ОККО-бізнес контракт»
|Паливо дизельне ДП-Євро 5-В0
|6. КП Луганська обласна «Фармація Північ»
|130,00
|ТОВ «Вента. Лтд»
|Лікарські препарати та засоби
|7. ПАТ «Укргазвидобування»
|129,80
|ТОВ «Автоград-2007»
|Автобуси
|8. Міністерство юстиції України
|128,33
|Державне підприємство «Національні інформаційні системи»
|забезпечення функціонування реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (з 01.01.2018 по 30.06.2018)
|9. Державне унітарне підприємство «Дирекція з будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору»
|121,78
|ТОВ «Основа»
|Підготовчі роботи по об’єкту: «Реконструкція І черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом ІІ черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3 у Печерському районі м. Києва»
|10. Міністерство оборони України
|120,69
|ПП «ОККО контракт»
|Паливо дизельне
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