Прокуратура розслідує переплату фіктарю 7 мільйонів за вживану установку по переробці лампочок

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17 Березня 2018

Прокуратура Донецької області розслідує причетність КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Топік ЮА» до розтрати бюджетних коштів при закупівлі обладнання, яка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України. Про це свідчить ухвала Краматорського міського суду Донецької області від 5 березня.

За даними слідства, ТОВ «Топік ЮА» 14.07.2017 за 24,5 млн грн купило мобільну установку по переробці люмінесцентних та енергозберігаючих ламп «System Herborn» 2013 року, яка є вживаною та фактично використовувалася у період часу з 2013 по 2016 роки.

У той же день фірма «Топік ЮА» продала це ж саме обладнання комунальному підприємству за 31,8 млн грн. При цьому обладнання було продане вже як нове, що було обов’язковою умовою для проведення відповідної тендерної процедури по її закупівлі.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Топік ЮА» пояснив, що є «формальним» директором вказаного товариства. Так, навесні 2017 року його знайомий запропонував йому за грошову винагороду стати директором ТОВ «Топік ЮА» та підписувати документи у якості директора, при цьому отримуючи за їх підписання гроші. Він погодився та на нього були оформлені усі необхідні документи. Про фактичну діяльність ТОВ «Топік ЮА» йому майже нічого невідомо, документи у якості директора підписував за вказівкою свого знайомого. Про обставини продажу обладнання «System Herborn» йому відомо зі слів цього знайомого, при цьому, окрім підписання документів, він відношення до такого продажу не має.

Слідство вказує, що у них є достатньо підстав вважати, що ТОВ «Топік ЮА» фактично є фіктивним товариством та було використано невстановленими на даний час особами лише для незаконного отримання грошових коштів від продажу зазначеного обладнання. При цьому ТОВ «Топік ЮА» не веде іншої діяльності, а отримані гроші були перераховані іншим фірмам лише з метою їх подальшої легалізації останніми.

Слідчі також підозрюють, що оборудка могла бути здійсненна за сприяння працівників Державної фіскальної служби України.

Засновниками ТОВ «Топік ЮА» значаться кияни Олексій Мічкін та Олександр Степура. Останній є керівником підприємства. ТОВ «Топік ЮА» було зареєстроване у 2015 році, його статутний капітал становить 1 тис грн.

Степура є співзасновником і директором ще ряду фірм – ТОВ «Солархедс», ТОВ «Глобал Лоджістік Юкрейн», ТОВ «Фінансова група «Мега Інвест», ТОВ «Люті Скай Мост», ТОВ «А-Системс Енд Билдинг», ТОВ «Моліренд», ПП «Метрополія», ТОВ «Саппортіо», ТОВ «Семворк ЛТД», ТОВ «Велко Трейд Сервіс», ТОВ «М’ясний Мікс».

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