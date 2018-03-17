Підприємиці з Краматорська розіграли чверть мільйона лікарні Слов’янська на дорогих ліках

Міська клінічна лікарня м. Слов‘янська (Донецька обл.) 6 березня за результатами відкритих торгів замовила Ларисі Шаріній з Краматорська фармацевтичної продукції на 295 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Йдеться про лабораторні реактиви для бактеріологічної лабораторії 84 найменувань, які мають бути поставлені згідно з заявками замовника протягом 2018 року транспортом продавця та за його рахунок.

У переліку замовлених товарів значиться набір реагентів для визначення тимолової проби за ціною 176 грн за упаковку без ПДВ, тоді як 5 березня на Вінниччині аналогічний набір замовляли по 111 грн без ПДВ, тобто на 37% дешевше. Так само дорожче, з-поміж іншого, замовили АСЛ-латекс-тест (167 грн проти договірних 338 грн за уп.), РФ-латекс-тест та СРБ-латекс-тест (262 грн та 280 грн проти договірних 338 грн за уп.).

Обидві підприємиці представляють одеську науково-виробничу фірму «Сіместа Ваал», що є офіційним представником компанії Biolife Italiana S.r.l., на підтвердження чому долучили відповідні листи датовані одним днем з вихідними номерами №3 та №4.

Учасниці подали свої тендерні документи у архівах формату rar, кожен з яких включає папку з ідентичним змістом та назвою «Сертифікати, інструкції, декларації». Остання зміна даної папки в обох випадках зафіксована 17 лютого. Один з документів, «Лист-згоду» обоє учасників завантажили до папки того ж дня з часовим інтервалом в одну хвилину.

Нагадаємо, восени 2017 року ці ж підприємиці розіграли тендер краматорської Міської лікарні №2 щодо закупівлі семи бінокулярних мікроскопів загальною вартістю 378 тис. грн. Тоді участь у торгах взяло також ТОВ «Глобал Біо-Маркетинг груп», чия конкурсна пропозиція початково була найдешевшою, однак, замовник відхилив її, посилаючись на лист Головного відділення у Краматорську 1 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У ньому йшлось про те, що інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики мікроскопів від «Глобал Біо-Маркетинг груп» не відповідає вимогам тендерної документації, тож пропозицію цього учасника рекомендовано відхилити, а про прийняте рішення «проінформувати з наданням копії протоколу комітету».

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