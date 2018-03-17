Мінюст відписав 128 мільйонів на дешевше ведення держреєстрів, ніж торік

Міністерство юстиції України 12 березня уклало угоду з ДП «Національні інформаційні системи» («НІС») про забезпечення функціонування державних реєстрів на 128,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

Кошти виділено на підтримку 18 реєстрів, держателем яких є Мінюст, протягом півроку – із січня по червень, тобто на 180 днів. Нагадаємо, у другому півріччі 2017 року підтримка 17 реєстрів протягом 183 днів обійшлась дорожче – у 133,85 млн грн. Цьогоріч до переліку додався Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.

Як і раніше, найдорожче коштує підтримка Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 8,01 млн грн. на місяць, або 267 тис грн. на день. Це на 6% дешевше від ціни першого півріччя поточного року, яка становила 283 тис грн.

Зареєстроване у травні 2015 року держпідприємство «НІС» із лютого 2016 року очолює Станіслав Лур’є.

Найменування реєстру Вартість послуг за місяць, гри. із ПДВ Загальна вартість послуг, грн. із ІІДВ Забезпечення функціонування Єдиного реєстру довіреностей 1 487 384,70 8 924 308,20 Забезпечення функціонування Спадкового реєстру 1 949 006,52 11 694 039,12 Забезпечення функціонування Державного реєстру обтяжень рухомого майна 2 256 744,36 13 540 466,16 Забезпечення функціонування Єдиного реєстру громадських формувань 51 289,68 307 738,08 Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 11 159,22 66 955,32 Забезпечення функціонування Державного реєстру атестованих судових експертів 51 289,68 307 738,08 Забезпечення функціонування Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності 51 289,68 307 738,08 Забезпечення функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян 2 807 355,42 16 844 132,52 Забезпечення функціонування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство 307 737,84 1 846 427,04 Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення 307 737,84 1 846 427,04 Забезпечення функціонування Реєстру громадських об’єднань 307 737,84 1 846 427,04 Забезпечення функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 8 005 273,62 48 031 641,72 Забезпечення функціонування Реєстру спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України 102 579,30 615 475,80 Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» 307 737,84 1 846 427,04 Забезпечення функціонування Єдиного реєстру нотаріусів 51 289,68 307 738,08 Забезпечення функціонування Реєстру методик проведення судових експертиз 51 289,68 307 738,08 Забезпечення функціонування Реєстру апостилів 820 634,34 4 923 806,04 Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 461 902,96 14 771 417,76

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