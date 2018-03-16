НОВИНИ

16.03.2018

Омбудсмен Денісова з доньками зареєстрували в Росії бізнес в окупованому Криму

Бутік Злочевського на Хрещатику за місяць продає не більше трьох пар взуття

Освітяни Кіровоградщини за 3 мільйони скупились вугіллям із ОРДЛО втричі дорожче від «Роттердам+»

Криміналісти Авакова купили дві автівки «Skoda Superb» по півтора мільйона

У Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛО

Апеляційний суд Черкащини дав 86 мільйонів на реконструкцію готелю «Росава»

У Харкові суд вирішив, що 17 тисяч штрафу замректору за корупцію – це мало і не затвердив угоду

Завод «Укрзалізниці» замовив у «прокладки» ахметівської сталі ще на 44 мільйони

У січні «ОГХК» роздала своїм улюбленцям чверть мільярда на перевезення залізницею

НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет

Фірми, пов’язані з комунальником, отримали 140 мільйонів за кол-центри для київських комунальників

15.03.2018

Помічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на Печерську

У Кличка примудрились дозволити екс-віце-прем’єру будувати 23-поверхову висотку замість 4-поверхівки

В «Укравтодорі» вирішили, що окремі регіони мають окучувати лише місцеві, і запустили дискримінацію з асфальтними заводами

«Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Завод «Укрзалізниці» замовив у «прокладки» ахметівської сталі ще на 44 мільйони

16 Березня 2018

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 7 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Сота Україна» сталі на 44,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 1 746 т товстолистового і рифленого прокату виробництва ПрАТ «ММК ім. Ілліча» і ПАТ «ЗМК «Запоріжсталь» Ріната Ахметова у 2017-2018 роках, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Листи ст.09Г2С товщиною 4-12 мм коштують 25 320 грн./т. У січні завод замовляв цій самій фірмі такі листи товщиною 8-10 м на 5% дешевше – по 24 204 грн./т. Відтоді ринкова ціна сталі зросла приблизно на стільки ж.

Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 44,42 млн грн.

Єдиним конкурентом традиційно було київське ТОВ «Альфа-Метал-Компані» луганчанина Андрія Коновалова. Раніше він керував нині ліквідованим ДочП «Альфа-Схід-Трейдінг» підприємства «Альфа-Схід» Луганського відділення Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору «Альфа». Ніхто не знижував ціну на торгах.

Столична «Сота Україна» зареєстрована у травні 2017 року, за місяць до оголошення перших із виграних нею тендерів. Усього вона виграла торгів залізниці на 825,65 млн грн.

Засновником переможця значиться консультативно-торгівельна компанія «Сота-Онлайн Холдінг» («Sota-Online Holding», Латвія) Тетяни і Міхаїла Росаніних. Останній у 1990-х роках очолював відділ VIP-обслуговування ризького «Saules Banka».

Директором «Сота Україна» є Ганна Авраменко. Особа з такими ПІБ є аудитором і керує ТОВ «Укртрансінвест» вірґінської «Ен.Сі.Юнайтед», яке у 2010-2012 роках виграло тендери залізниці на 512,80 млн грн. Тоді фірма вигравала підряди в купі з ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна група», пов’язаним з оточенням бізнесмена Олександра Юракова.

За даними ЗМІ, фірма «Сота Україна» є однією з чотирьох фірм, яким «Укрзалізниця» та її підприємства у 2017 році замовили металевих виробів та сталі на понад 1 млрд грн. Ці фірми не мають офісів і персоналу та постачали продукцію метзаводів Ріната Ахметова із завищенням цін на 5-12%. Співвласниця «Сота Україна» Тетяна Росаніна заперечила бізнес в Україні.

Раніше Ганна Авраменко також володіла ПП «БС Інвест» з Юрієм Чумаком і Тетяною Чубій, яке нині належить Олегу Кучеру. Торік цей же Чумак був кандидатом на посаду судді Верховного Суду України.

 

Найменування товару Кількість, т Ціна, грн./т із ПДВ
Прокат товстолистовий 25х1500(7000)х6000 мм ст.09Г2С 20 27 480
Прокат товстолистовий 16х1500(2000)х6000 мм ст.09Г2С 20 25 692
Прокат товстолистовий 4x1500x6000 мм ст.09Г2С 610 25 320
Прокат товстолистовий 5x1500x6000 мм ст.09Г2С 180 25 320
Прокат товстолистовий 7х1500(7000)х6000 мм ст.09Г2С 170 25 320
Прокат товстолистовий 8х1500(2000)х6000 мм ст.09Г2С 170 25 320
Прокат товстолистовий 10×1500(2000)х6000 мм ст.09Г2С 170 25 320
Прокат товстолистовий 12х1500(2000)х6000 мм ст.09Г2С 400 25 320
Лист рифлений 4х1250(1500)х4000(6000) ст.3пс/сп 6 24 252
Усього: 1 746  

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 2 (тютюн та наркотики)
07 Березня 2018

Трафік Путіна та інші аддиктивні олігополії України – 1 (ігорка та алкоголь)
06 Березня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

16.03.2018

Крим Омбудсмен Денісова з доньками зареєстрували в Росії бізнес в окупованому Криму

Кіровоград Освітяни Кіровоградщини за 3 мільйони скупились вугіллям із ОРДЛО втричі дорожче від «Роттердам+»

Луганськ У Насалика хочуть заплатити грошима держбюджету за поставки електроенергії бойовикам ОРДЛО

Черкаси Апеляційний суд Черкащини дав 86 мільйонів на реконструкцію готелю «Росава»

Харків У Харкові суд вирішив, що 17 тисяч штрафу замректору за корупцію – це мало і не затвердив угоду

Київ Фірми, пов’язані з комунальником, отримали 140 мільйонів за кол-центри для київських комунальників

15.03.2018

Київ Помічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на Печерську

Київ У Кличка примудрились дозволити екс-віце-прем’єру будувати 23-поверхову висотку замість 4-поверхівки

Одеса В «Укравтодорі» вирішили, що окремі регіони мають окучувати лише місцеві, і запустили дискримінацію з асфальтними заводами

Харків «Електроважмаш» за два роки перегнав в Росію через британські «прокладки» продукції на 2,5 мільярда

Луганськ Комунальники Луганщини приховали договори щодо фармпродукції на чверть мільярда

Одеса Аптеки, пов’язані з замголови облради та головлікарем, задешево орендують площі в Одеському онкодинспансері

Херсон Онищенку не вдалося змінити рішення суду про незаконний заробіток на родовищах поруч з Кримом

Київ Оболонці протягнули намолених харчувальників за 29 мільйонів, наплювавши на АМКУ і відмічених Порошенком литовців

Одеса Злочевський після Майдану заволодів землею навколо державного причалу в порту «Южний»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ